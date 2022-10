Unbekannter filmt Fitnessstudio in Seeg

Ein Mann hat sich nahe des Fitnessstudios in Seeg verdächtig verhalten. Die Polizei sucht nun nach einem Kleintransporter mit slowakischem Aufdruck.

08.10.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Am Donnerstagabend hat sich ein bislang unbekannter Mann im Außenbereich eines Fitnessstudios in Seeg verdächtig verhalten. Laut dem Polizeibericht fertigte er Bilder oder Videoaufnahmen des Gebäudes an.

Als der Täter entdeckt wurde, flüchtete er. Eventuell war er mit einem Kleintransporter mit slowakischer Aufschrift auf der Plane unterwegs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362 91230 entgegen.

