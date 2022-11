Radfahrerin stirbt nach Sturz am Hopfensee

Tragischer Unfall gestern Abend am Hopfensee: Eine Radfahrerin ist nach einem Sturz gestorben. Laut Polizei blieb sie mit dem Rad an der Bordsteinkante hängen.

01.11.2022 | Stand: 09:16 Uhr

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Montagabend am Hopfensee im Ostallgäu gekommen: Eine Radfahrerin stürzte am westlichen Ortseingang von Hopfen am See und erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass sie starb.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 44-jährige Frau andere Radfahrer überholen. Dabei blieb sie beim Einscheren mit ihrem Fahrrad an einer Kante hängen und kam zu Sturz.

Fahrrad-Unfall in Hopfen am See: Frau an der Unfallstelle gestorben

Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsversuchen.

