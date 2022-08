Eine 19-Jährige ist mit ihrer kleinen Schwester auf dem Schoß den Tegelberg hinunter gerodelt. Unten bremste sie zu spät und fuhr ihrem kleinen Bruder auf.

02.08.2022 | Stand: 14:34 Uhr

Bei einem Unfall auf der Sommerrodelbahn am Tegelberg sind am Montag zwei Kinder verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 19-Jährige am Nachmittag mit ihrer siebenjährigen Schwester auf dem Schoß die Rodelbahn hinunter.

Unfall an der Sommerrodelbahn am Tegelberg: Zwei Kinder leicht verletzt

Am Ende der Bahn bremste sie zu spät und fuhr ihrem vorausfahrenden 13-jährigen Bruder auf. Die beiden jüngeren Geschwister wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Kinder in ein Krankenhaus.

