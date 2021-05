Zu einem Verkehrsunfall ist es auf der A7 zwischen Nesselwang und Füssen gekommen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Füssen läuft derzeit einspurig.

19.05.2021 | Stand: 17:23 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Nesselwang und der Anschlussstelle Füssen gekommen. Am Unfall beteiligt waren zwei Autos, eines krachte in die Leitplanke.

Die Fahrtrichtung Füssen war kurzfristig gesperrt, aktuell ist der linke Fahrbahnstreifen wieder befahrbar. Ein Rettungshubschrauber brachte einen der Unfallbeteiligten ins Krankenhaus.

Weitere Infos folgen.

