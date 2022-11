Drei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall in Rieden am Forggensee

Eine 25-Jährige hat nahe Rieden am Forggensee einen Unfall verursacht. Drei Menschen wurden verletzt, der Schaden liegt wohl im hohen fünfstelligen Bereich.

19.11.2022 | Stand: 10:52 Uhr

Auf der B16 bei Rieden am Forggensee ist es am Freitagnachmittag zu einem großen Unfall gekommen. Eine 25-Jährige fuhr ungebremst auf das Auto einer vor ihr fahrenden 36-Jährigen auf, welche ihrerseits bereits das Tempo verlangsamte, berichtet die Polizei. Grund dafür war ein vor ihr befindlicher 60-jähriger Autofahrer, welcher auf der Fahrbahn stand, um nach links in den St.-Urban-Weg einzubiegen.

Das Auto der 36-jährigen wurde auf das Auto des 60-jährigen geschoben. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der unfallverursachende Pkw der 25-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit dem Auto einer entgegenkommenden 62-Jährigen.

Drei der Unfallbeteiligten mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden gesperrt, allerdings konnte eine Umfahrung über den Parkplatz der St.-Urban-Kirche eingerichtet werden.

Ein großes Kräfteaufgebot aus Rettungsdienst, der Feuerwehr Rieden am Forggensee und der Polizei war vor Ort. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.