Unfall auf der B16 bei Rieden am Forggensee: Vor dem Überholen nicht nach hinten geschaut

Ein 42-Jähriger verursacht einen Unfall auf der B16, weil er vor dem Überholen nicht nach hinten blickt. Dort kam bereits ein zweites Auto angefahren.

05.12.2021 | Stand: 13:22 Uhr

Bei einem Überholmanöver ist es am Samstagmittag auf der B16 nahe der Tiefentalbrücke bei Rieden am Forggensee zu einem Unfall gekommen. Das teilt die Polizei mit. Vier Fahrzeuge fuhren in einer Kolonne hintereinander her. Der letzte in der Reihe, ein 47-Jähriger, scherte mit seinem Auto aus und fing an, zu überholen. Der zweite in der Kolonne, ein 42-Jähriger, wollte ebenso ausscheren und überholen, übersah allerdings den 47-Jährigen, der sich ihm von hinten näherte. Der 47-Jährige bremste der Mitteilung zufolge stark ab und wich nach links aus. Dabei kam er von der Straße ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde nach links gegen die Leitplanke geschleudert.

Unfall beim Überholen auf der B16: Fahrer schaute nicht auf Verkehr von hinten

Nach Angaben der Polizei wurde "wie durch ein Wunder" keiner der Insassen verletzt. Den 42-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Verkehrsordnung, weil er den von hinten kommenden Verkehr nicht beachtet hatte. Es entstand ein Schaden in Höhe 10.000 Euro.

