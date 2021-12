Autos prallen zusammen: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B16 nahe Füssen

Bei einem Unfall auf der B16 zwischen Füssen und Roßhaupten sind heute am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die B16 ist inzwischen wieder frei.

06.12.2021 | Stand: 10:54 Uhr

Schwerer Unfall zwischen Füssen und Roßhaupten: Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion bestätigte, kam es gegen 9 Uhr am Montag zu einem Zusammenstoß auf der vielbefahrenen Strecke in Richtung Füssen. Offenbar waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt.

Zusammenstoß auf B16 - zwei Menschen schwer verletzt

Zwei Menschen wurden durch den Unfall schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht und konnten zum Unfallhergang bislang nicht befragt werden.

Daher sei der Unfallhergang noch unklar, so der Sprecher der Polizei. Die B16 zwischen Füssen und Roßhaupten war bis etwa 10.30 Uhr komplett gesperrt.

Zusammengeprallt sind ein Smart, der in der Einfahrt zum Tierheim zum Liegen kam, und ein Opel Adam, der im gegenüberliegenden Straßengraben landete. Bild: Johanna Lang

