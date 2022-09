54-Jähriger stirbt in der Nacht bei schwerem Unfall im Reinertshof-Tunnel

Bei einem Unfall auf der A7 im Reinertshofer Tunnel heute Nacht bei Füssen ist ein Mann ums Leben gekommen. Er hatte die Kontrolle über sein Auto verloren.

27.09.2022 | Stand: 08:14 Uhr

Aktualisiert um 8 Uhr - Ein 54-Jähriger ist bei einem Unfall heute Nacht im Reinertshof-Tunnel bei Füssen ( Ostallgäu) ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall am Dienstag gegen 1 Uhr.

Ohne Fremdbeteiligung sei der Mann mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Betonwand der Tunneleinfahrt geprallt. Der Wagen schleuderte durch die Wucht des Aufpralls gegen die linke Tunnelwand und blieb etwa 50 Meter weiter, auf dem rechten Fahrstreifen im Tunnel stehen.

Während des zweiten Aufpralls wurde der 54-Jährige aus dem Auto geschleudert und und starb laut Polizei unmittelbar danach.

Unfall im Reinertshofer Tunnel: Warum verlor der Mann die Kontrolle über den Wagen?

"Die Ursache für den Kontrollverlust ist nach aktuellem Kenntnisstand ungeklärt", heißt es am Dienstagmorgen. Die Polizei hat laut Sprecher Dominic Geißler bislang keine Hinweise darauf, dass der Autofahrer absichtlich gegen die Mauer gefahren war.

A7 bei Füssen: Strecke acht Stunden gesperrt

Für die Unfallaufnahme war die südliche Fahrtstrecke des Reinertshofer Tunnels für rund acht Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Nesselwang umgeleitet. An der Unfallstelle befanden sich 30 Kräfte der umliegenden Feuerwehren. Für die Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Tunnelarbeiten: Grenztunnel Füssen und Tunnel Reinertshof diese Woche teilweise gesperrt

