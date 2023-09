Jugendlicher fährt mit Kleinkraftrad gegen Auto und stürzt

Weil er zu wenig Abstand hielt fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad gegen ein Auto und stürzte. Dabei geriet sein Rad auf die Gegenfahrbahn.

05.09.2023 | Stand: 13:15 Uhr

Am Montagnachmittag ist ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der K OAL 23 in Rückholz einem Auto aufgefahren und dabei gestürzt. Laut Polizei hat der Jugendliche offenbar den Sicherheitsabstand nicht eingehalten.

Unfall in Rückholz: Jugendlicher fährt gegen Auto und stürzt - Rad gerät auf Gegenfahrbahn

Vor dem Kleinkraftrad fuhr ein Auto in Fahrtrichtung Wald. Die 61-jährige Fahrerin wollte nach rechts in Richtung Holzleuten abbiegen, als sie auf dem Radweg neben der Fahrbahn ein Kind bemerkte. Um es vorbeifahren zu lassen, hielt die Frau an. Da der 17-Jährige offenbar mit zu wenig Abstand fuhr, schaffte er es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und fuhr gegen die hintere linke Seite des Autos.

Er stürzte und kam etwa drei Meter vor dem Fahrzeug zum Liegen. Sein Rad rutschte beim Sturz auf die Gegenfahrbahn, auf der ein 40-jähriger Autofahrer fuhr. Der Mann konnte nicht mehr bremsen und fuhr über das Kleinkraftrad, wodurch es etwa 80 Meter weit weg geschleudert wurde und am Straßenrand zum Liegen kam. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Personen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 17.000 Euro.

