Urlauber bei Zusammenstoß in Sommerrodelbahn verletzt

In der Sommerrodelbahn am Tegelberg kommt es zu einem Zusammenstoß. Ein 57-jähriger Urlauber wird bei dem Crah verletzt.

25.07.2021 | Stand: 13:03 Uhr

An der Sommerrodelbahn am Tegelberg sind am Samstag zwei Rodel zusammengestoßen.

Wie die Polizei berichtet, stand der Rodel eines 57-jährigen Urlaubers bereits im Zielbereich der Sommerrodelbahn.

38-Jährige fährt auf Unachtsamkeit auf den Rodel des Mannes

Aus Unachtsamkeit fuhr eine 38-jährige Urlauberin mit ihrem fünfjährigen Kind auf den Rodel des Mannes auf. Bei dem Zusammenprall verletzte sich der 57-Jährige laut Polizei leicht. Er wurde von einem Rettungsdienst versorgt. Die 38-Jährige und ihr Kind blieben.

