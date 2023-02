Unter Erdbeben-Opfern sind viele mit Bezug zu Füssen

Türkische Gemeinde organisiert erneut eine Spendenaktion in der Moschee. Unter den vielen Besucherinnen und Besuchern ist auch der Bürgermeister. 7255 Euro kommen zusammen. Am Samstag folgt die nächste Aktion.

21.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„17 Angehörige hat eine Füssener Familie durch das Erdbeben in der Türkei verloren. Für schätzungsweise 30 Menschen, die durch diese Katastrophe um ihr Leben kamen, gab es einen persönlichen Bezug zu unserer Stadt“, sagt Cengiz Han Düzer auf Anfrage unserer Redaktion bei der richtig gut besuchten Spendenaktion in der Moschee in der Zahlinger Straße 6. „Es sind so viele Leute gekommen. Das hätten wir nicht gedacht“, kommentierte Tuncay Yilmaz den gewaltigen Besucherandrang am Sonntagmittag.

Tuncay Yilmaz ist Vorsitzender des mitgliederstarken Füssener Vereins, der unter dem Dach des obersten muslimischen Religionsrats DITIP aktiv ist. Im Veranstaltungsraum im Untergeschoss der Moschee sammelt der Verein – unterstützt durch Gäste und Sponsoren – Spenden, um „die Wunden der Erdbebenopfer zu heilen“. Hilfsbereite und Wohltäter kommen auch bei der Füssener Aktion aus unterschiedlichen Nationalitäten. Besonders freut sich die türkische Gemeinde über das Erscheinen von Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Denn er habe seit dem Erdbeben alles Mögliche unternommen, um in der sehr schweren Zeit der türkischen Gemeinde beizustehen, teilt Tuncay Yilmaz. Obendrein spendet Eichstetter 500 Euro für die Erdbebenopfer.

„Die Verständigung untereinander ist richtig gut. Alle helfen hier zusammen. Das ist großartig in Füssen“, kommentiert Vorstandsmitglied Düzer die mehrstündige Nachmittagsveranstaltung, bei der viele Frauen aus dem Verein, die zuhause gebacken und gekocht hatten, am großen Büffet im Service tätig waren.

Und die Aktion ist sehr erfolgreich: 7255 Euro können in die Türkei überwiesen werden. Vorsitzender Yilmaz ist überglücklich: „ Ich bedanke mich im Namen unserer Gemeinde bei unserem weltoffenen Bürgermeister. Und wir sind mehr als glücklich über diese Super-Unterstützung von allen Füssenern. Vielen Dank.“

Zu einer weiteren Hilfsaktion wird am Samstag, 25. Februar, ab 12 Uhr in die Moschee eingeladen. „Wir bauen dann einen Hähnchengrillstand auf“, kündigt Yilmaz an. In einer ersten Spendenaktion wurden 600 Kartons mit Hilfsgütern bereitgestellt.