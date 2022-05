„Das war schon extrem“: Selbst ein altgedienter Feuerwehrmann kann sich nicht an ein so schweres Unwetter erinnern, wie es am Montag über Füssen niedergegangen ist.

24.05.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Ein Unwetter mit Hagel und Starkregen wütete am späten Montagnachmittag in und um Füssen. Innherhalb von Minuten stand das Wasser in Kellern, Straßen und Tiefgaragen. „Das war schon extrem.“ Selbst ein altgedienter Feuerwehrmann wie Toni Gezer, der seit 30 Jahren aktiv ist, kann sich nicht an ein so schweres Unwetter erinnern, wie es am Montagnachmittag über Füssen niedergegangen ist.

