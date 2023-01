"Die Freiheiten wieder genießen": War es in Füssen und Umgebung ein gutes Weihnachtsgeschäft?

Timo Steiger aus Schwangau ist zufrieden mit der Weihnachtssaison. Und auch Füssens Tourismus-Chef spricht von einer Normalität nach Corona. Eine Sorge gibt es.

07.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wer in den vergangenen Wochen mit dem Auto in Füssen unterwegs war, musste teilweise mehr Zeit einplanen: Nach den beiden Coronajahren ist deutlich geworden, dass die Urlauber wieder den Weg in die Lechstadt und in das Umland finden. Wie blicken Gastronomen und Hoteliers auf die Weihnachtsferien, sind sie zufrieden mit dem Geschäft? Vor allem vor dem Hintergrund, dass die vergangene Weihnachtssaison wegen hoher Inzidenzwerte teilweise vermiest worden war.

