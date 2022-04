11.000 Übernachtungen weniger als vor Corona in Hopferau

Verkehrsverein Hopferau stellt die Übernachtungszahlen während der Pandemie vor. Zudem geht es um Online-Buchungen und den Tourismusverband Südliches Allgäu.

14.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

77.609 kurbeitragspflichtige Übernachtungen hat es in Hopferau 2020 gegeben, 80.800 im vergangenen Jahr. Davon entfielen 2863 auf den seit Mitte 2021 bestehenden Reisemobilstellplatz, gab Evi Schabel von der Gäste-Information auf der ersten Jahresversammlung des Verkehrsvereins Hopferau seit 2019 bekannt.

Zum Vergleich: 2018 waren es noch 88.600 Übernachtungen. Infolge des Einbruchs konnte Kassier Werner Köpf nur mit kleineren Konto-Bewegungen aufwarten. Die Einnahmen lagen lediglich ein wenig über den Ausgaben.

Wohlfühlbank kommt gut an

Vorstand Leo Breyer ehrte zu Beginn der Veranstaltung im Schloss zu Hopferau den im November 2021 verstorbenen langjährigen Vorstand Adolf Gaugenrieder mit einer Schweigeminute. Außerdem bedankte sich Breyer bei den Ortsvereinen, die trotz des „Stillstands“ während der Lockdowns Akzente gesetzt hätten. Schriftführerin Uli Fröhlich stellte fest, die neu aufgestellte Wohlfühlbank am Panoramaweg sei gut angenommen worden. Noch würden aber Spielmöglichkeiten für Kinder fehlen.

Online-Buchungen haben sich noch nicht überall durchgesetzt

Zudem habe man sich trotz der Einschränkungen zu Vorstandssitzungen getroffen und Themen wie den Gemeindeverbund Südliches Allgäu kritisch hinterfragt, zumal der Zusammenschluss bislang ohne Rechtsgrundlage agiert habe. Auch habe sich die Online-Buchung vielfach noch nicht durchgesetzt: Gerade in Zeiten des kontaktlosen und spontanen Buchens würden potenzielle Gäste nicht unbedingt bis zum nächsten Morgen auf eine Zusage warten.

Laut Schnabel werden Online-Buchungen vermehrt in der Zeit von 12 bis 24 Uhr getätigt, was Anbieter von Gästezimmern positiv sehen: Man müsse nicht stets präsent sein, sollte jedoch seinen Verfügbarkeitskalender immer auf dem neuesten Stand halten. Wichtig sei auch, Kosten bei Buchungsplattformen an die Gäste weiterzugeben.

Neuer Panorama-Wanderweg rund um Hopferau

Lesen Sie auch

Tourismus Touristen buchen mehr Urlaube in Oberstaufen als vor der Corona-Pandemie

Angelika Linder warb ebenfalls für Online-Buchungen, da diese Art der Kontaktaufnahme zukunftsweisend sei. Neben der Aktualität könne man kurzfristige Änderungen, Angebote und Veranstaltungen direkt an den Gast weitergeben. Selbst die Anmeldung in der Gäste-Information kann digital erfolgen. Des Weiteren stellte Linder den neuen Wanderweg 3 „Panoramarunde Hopferau“ im Rahmen der Schlosspark-Routen vor: Der 11,5 Kilometer lange Weg beginnt am Parkplatz bei der Auenhalle, führt über Schraden und Hopferwald nach Langegg und weiter über Oberdill zurück zum Ausgangspunkt. (Lesen Sie auch: Ausnahme vom Verbot: Wie und wo Camping in der Allgäuer Natur erlaubt ist)

Tourismusgemeinschaft will junge und ältere Generationen ansprechen

Anschließend stellt sich Sandra Thiel, neue Geschäftsführerin und Ideengeberin der Tourismusgemeinschaft Südliches Allgäu, die von den Gemeinden Eisenberg, Hopferau, Rieden, Roßhaupten, Rückholz und Seeg getragen wird, den zahlreichen Zuhörern vor. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Touristen-Informationen ist nun klar, dass sie weiterhin Angestellte der jeweiligen Gemeinde bleiben. Hinsichtlich der „Vermarktung“ von Landschaft und Sehenswürdigkeiten hält man neben dem digitalen Auftritt an Prospektmaterialien fest, um auch der älteren Generationen entgegenzukommen. Außerdem werde man über eine Agentur die Zusammenarbeit mit der überregionalen Presse herstellen und in diversen touristik-relevanten Gremien präsent sein, kündigte Thiel an.

Bürgermeister Rudi Achatz dankte abschließend den Touristikern: Die Gemeinde sei nach wie vor Nutznießer der Branche. Zudem begrüßte er die Neu-Konstellation des Kommunalunternehmens Südliches Allgäu.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".