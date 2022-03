Nach langer Corona-Pause: Sind Ostallgäuer nun reif für die Insel?

Die Welt öffnet sich für Touristen: Die Lust auf Fernreisen ist noch nicht überall angekommen. Zwei Veranstalter erklären, ob ihr Geschäft wieder anzieht.

12.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Eva Kastner hat im Moment in ihrem Reisebüro in Füssen alle Hände voll zu tun. Gerade erst verabschiedet sie sich von einem Kunden, dann klingelt erneut das Telefon. Kastner erreichen in diesen Tagen viele Anfragen. Gebucht werden Urlaubsziele schon bis in den Herbst hinein.

Die Menschen aus Füssen und Umgebung wollen wieder reisen. Lockerungen der Regierung machen das möglich: Seit 3. März gibt es keine Hochrisikogebiete mehr. Heißt: Für Reisende entfällt beispielsweise die Quarantänepflicht bei der Heimkehr.

Corona-Lockerungen des Bundes erwartet

Ab 20. März werden noch weitergehende Erleichterungen des Bundes erwartet. Auf die hofft auch der Bus-Reiseveranstalter Greis-Reisen aus Nesselwang. Denn auch Busreisen würden sowohl von Lockerungen in anderen Ländern als auch innerhalb Deutschlands profitieren. Noch hadern sie jedoch ein Problem: „Im Bus zählt bei uns noch die 2G-Regel“, sagt Inhaber Egon Greis. Und obendrein gilt eine Maskenpflicht während der Fahrt. Für ältere Kunden oft ein Problem. Lange Fahrten mit Maske können anstrengend sein, sagt Greis.

Das merke er nach wie vor bei der Nachfrage. Die starte derzeit „noch sehr zögerlich“. Teilweise liege das aber auch an den verhaltenen Anfragen von Vereinen und Gruppenreisen. Die Auftragslage sei noch lange nicht wie vor Corona. Kastner konnte dagegen bereits im Februar dieses Jahres auf einen Umsatz wie vor der Pandemie bauen. Allerdings täusche diese Nachricht etwas. „Denn die Preise haben deutlich angezogen.“ Das Reisen sei oftmals teurer geworden.

Was bei den Kunden derzeit im Trend liegt, unterscheidet sich bei beiden Veranstaltern: Greis’ Angebot reicht von Zielen im Süden Italiens bis zu Reisen nach Norwegen. Beliebt seien besonders Wellnesstage in Montegrotto oder organisierte Radtouren. Kastner hingegen merkt ein ansteigendes Interesse nach Trips in Länder, in die Kunden „angenehm einreisen“ können, wie sie sagt. Gemeint sind damit lockere Einreisebestimmungen.

Das sind beliebte Urlaubsziele

Dazu würden auch wieder Fernreisen gehören: Südafrika, Dominikanische Republik oder die Karibik. Die Ängste vor Flugreisen lassen bei Urlaubsreifen scheinbar nach. Kastner hat das Gefühl, die guten Erfahrungen der Reisendenden im vergangenen Jahr haben sich herumgesprochen. „Die Leute sind die Einschränkungen satt“, meint die Geschäftsführerin. Natürlich seien die europäischen Ziele wie Griechenland, Italien oder Türkei auch wieder im Rennen.

Stand heute seien Länder wie Bangkok oder Malaysia noch wenig nachgefragt. Das liege aber auch am „Sandboxprinzip“. Bedeutet: Bei Einreise in Länder mit dieser Vorschrift, müssen Reisende zunächst in ein Quarantäne-Hotel. „Bei 14 Tagen Urlaub kaum möglich.“ Langfristige Zusagen für Corona-Bestimmungen seien laut Kastner aber nach wie vor kaum möglich. Auch deshalb stehen Reiserücktrittsversicherungen oder „Corona-Versicherungen“, wie sie Greis-Reisen anbietet, hoch im Kurs.

Die Beratung der Kunden habe sich zudem verändert: „Wir sind auch Auskunftsstelle für Corona“, sagt Greis. Für Zielländer müsse man als Veranstalter die aktuellen Bestimmungen wissen.

Hat der Ukraine-Krieg folgen für die Urlaubsplanung?

„Buchen ohne Risiko“ ist daher das Konzept, das auch Greis-Reisen verfolgt. Bleibt noch die Frage nach dem Krieg in der Ukraine. Da spüren sowohl Greis als auch Kastner bei ihren Kunden noch keine unmittelbaren Auswirkungen. Eine positive Folge der Corona-Pause habe es dann doch noch gegeben: Neben neuen Lüftungs- und Hygienekonzepten hat Greis die Corona-Zeit für Investitionen in Online-Services genutzt.

Gäste können nun zusätzlich online Sitzplätze reservieren und Fahrten buchen. Vorwiegend für ältere Kunden bietet Greis nun verbesserte Funk-Systeme beispielsweise für Stadtführungen an.