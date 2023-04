Stau auf der A7 und am Grenztunnel - Anwohner sorgen mit Protest für Verkehrsbehinderungen

Die Osterferien in Bayern haben begonnen und viele Familien fahren Richtung Süden in den Urlaub. So ist die Lage auf den Straßen aktuell.

01.04.2023 | Stand: 17:23 Uhr

Die bayerischen Osterferien haben begonnen. Viele fahren Richtung Süden in den Urlaub. Das kann Auswirkungen auf den Verkehr auf der A7, A96, B12 oder B19 im Allgäu haben. Hier finden Sie die aktuelle Verkehrslage im Allgäu am ersten Ferienwochenende im Überblick.

Samstag, 1. April, 15 Uhr: Bürgerprotest sorgt für Stau nach dem Tunnel

Auch nach dem Füssener Grenztunnel staut es sich: Schuld daran ist neben der Blockabfertigung auch eine Demonstration der Initiative Verkehrswende Bayern – Tirol – Südtirol. Bürger aus Österreich und dem Allgäu haben sich zusammengeschlossen. Sie haben genug von den rollenden Blechlawinen, die die kleinen Ortschaften wie Musau, Pinswang oder Heiterwang verstopfen, weil sie so den Verkehr auf der B179 umfahren wollen. Bei der Aktion am Samstag machen sie die Reuttener Landesstraße dicht.

Unter den Demonstranten ist auch Josef Senner. Er wohnt in einem Ortsteil von Musau und ist sauer. „1,20 Meter neben meinem Haus beginnt die Straße“, berichtet Senner. Sitze er in seiner Küche, fahren vier Meter weiter Autos vorbei. Laut ihm seien es zwischen 2500 und 3000 Fahrzeuge pro Tag. Die Situation werde immer schlimmer. In der Vergangenheit seien die Straßen immer breiter, der Verkehr immer mehr geworden. Deshalb hatte Österreich auch reagiert und ein Durchfahrverbot für Autos und Motorräder eingeführt. Samstags zwischen 7 und 19 Uhr, Sonn- und Feiertags von 8 bis 17 Uhr, darf niemand von der B179 herunterfahren – ausgenommen davon ist der Anrainerverkehr. Beachtet werde dieses Verbot allerdings zu selten, berichtet Waltraut Heinrich, die den Protest mitorganisiert. Sie fordert die Autofahrer, die nicht in Reutte bleiben, sondern andere Ziele haben auf: „Bleibt auf der Umfahrungsstraße B179! Für die Gesundheit unserer Dorfbewohner.“

Samstag, 1. April, 13.30 Uhr: Unfall auf der A96 bei Holzgünz

Auf der A96 Lindau Richtung München hat es zwischen Holzgünz und Erkheim (Kreis Unterallgäu) einen Unfall gegeben. Der Standstreifen ist blockiert. Es besteht Gefahr durch Personen und Gegenstände auf der Fahrbahn. Der Stau auf der A7 Ulm Richtung Füssen zwischen Nesselwang und dem Grenztunnel Füssen hat sich etwas aufgelöst. Der Stau ist noch einen Kilometer lang, Zeitverlust etwa sieben Minuten.

Samstag, 1. April, 12.30 Uhr: Blockabfertigung und Stau auf der A7

Am Grenztunnel bei der A7 Ulm Richtung Füssen wurde aktuell bis auf Weiteres eine Blockabfertigung eingerichtet. Zudem kommt es auf der A7 Ulm Richtung Füssen zwischen Nesselwang und dem Grenztunnel Füssen zu Stau (zwei Kilometer). Der Zeitverlust liegt bei 14 Minuten.

Es gibt viele Möglichkeiten, in den Osterferien vom Allgäu aus in den Urlaub zu fahren. Ein beliebtes Reiseziel bei den Allgäuern an Ostern ist der Gardasee in Italien. Diesen erreicht man von der Region aus zum Beispiel mit dem Zug oder dem Auto. Wie die Anreise gelingt, lesen Sie hier.

Wer keine Lust auf Stau oder lange Reisezeiten hat, kann vom Allgäu Aiport aus in den Urlaub fliegen. Seit 26. März 2023 gilt der Sommerflugplan des Flughafen Memmingen. Einen Überblick über die Ziele an Ostern und im Sommer finden Sie hier.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.