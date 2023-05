Ortsdurchfahrt in Halblech muss wegen Bauarbeiten komplett gesperrt werden

Weil der Geh- und Radweg an der B17 ausgebaut wird, muss die Ortsdurchfahrt in Halblech für den Verkehr gesperrt werden. Diese Tage sind betroffen.

23.05.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Die B 17 bei Halblech muss wegen Bauarbeiten voll gesperrt werden. Das teilt das staatliche Bauamt Kempten mit. An welchen Tagen es eine Umleitung gibt.

An diesen Tagen ist die Ortsdurchfahrt in Halblech gesperrt

Wegen des Neubaus eines Geh- und Radweges in Halblech wird die B 17 zeitweise voll gesperrt: am Mittwoch und Donnerstag (24. und 25. Mai) sowie am Dienstag und Mittwoch (30. und 31. Mai) ist die Ortsdurchfahrt in Halblech deshalb gesperrt. Bauarbeiter asphaltieren den Streckenabschnitt.

Autofahrer im südlichen Ostallgäu werden über Steingaden und Lechbruck umgeleitet

Zunächst wird am Mittwoch und Donnerstag die bestehende obere Asphahltschicht abgefräst. Danach ist die Fahrbahn von Freitag bis Montag über das Pfingstwochenende wieder befahrbar, teilt das staatliche Bauamt mit. Am Dienstag und Mittwoch kommt die neue Asphaltschicht drauf. Die großräumige Umleitung erfolgt ab Steingaden über Lechbruck und Roßhaupten. Von dort je nach Ziel über die St 2059 Richtung Buching oder die B 16 Richtung Füssen. Die Umleitung ist ausgeschildert.