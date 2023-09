Wanderer bei Halblech vermisst - Senior könnte sich in Notlage befinden

Vermisster in Halblech: Im Ostallgäu wird ein Mann vermisst. Der Senior (81) könnte sich in einer Notlage befinden. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

12.09.2023 | Stand: 14:12 Uhr

Seit heute Morgen (Dienstag, 12.9.2023), 9 Uhr, wird ein 81-jähriger Wanderer im Kenzengebiet bei Halblech vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe. Der vermisste Senior könnte sich in einer Notlage befinden.

Er brach am Dienstgamorgen zu einer Wanderung in das Kenzengebiet bei Halblech auf. Der Mann fuhr mit dem Bus zur Kenzenhütte und wollte entweder die Kesselrunde gehen oder die Hochplatte überschreiten, teilt die Polizei mit.

Der vermisste 81-Jährige ist auf Medikamente angewiesen, die er nicht bei sich hat und könnte sich in einer Notlage befinden.

Vermisster in Halblech: Personenbeschreibung

Name: Erwin Neumeier

Geburtsdatum: 30.5.1942

Nationalität: deutsch

Geburtsort: Schneiderhof

Größe: 1.68 Meter

Figur: schlank

Haare: kurze, graue Haare

Bekleidung/Mitgeführte Gegenstände kurze helle Hose grüner Pullover führt einen kleinen roten Rucksack mit sich braune Bergschuhe aus Leder trägt eine Halskette und eine Uhr



Die bisherigen Suchmaßnahmen der Bergwacht und der Polizei führten nicht zum Auffinden des vermissten Wanderers. Im Einsatz ist neben den Polizeibeamten der Alpinen Einsatzgruppe aktuell auch ein Polizeihubschrauber.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit daher um Mithilfe auf der Suche nach dem 81-Jährigen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Füssen unter 08362/9123-0.

Vermisste im Allgäu: Wie geht die Polizei bei der Suche vor?

Dass um Hilfe aus der Öffentlichkeit gebeten wird, um vermisste Personen zu finden, kam auch im Allgäu zuletzt immer wieder vor. Dennoch ist das für die Beamten „das letzte Mittel“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. „Schließlich ist das ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.“ Zunächst werde versucht, alle anderen Optionen auszuschöpfen.

Gibt es konkrete Hinweise, wo sich die vermisste Person aufhalten könnte, werde dort intensiv gesucht. Dabei könnten auch zusätzliche Kräfte wie die Bergwacht oder Hundestaffeln hinzugezogen werden. (Lesen Sie auch: Allgäuer verschwindet spurlos - plötzliche Botschaft macht Angehörige sprachlos)

Die Polizei unterscheidet zwischen Lang- und Kurzzeitvermissten. „In etwa 95 Prozent der Fälle wird das Verschwinden innerhalb eines Jahres geklärt“, sagt Stabik. Meist passiere das schon in den ersten Stunden oder Tagen. Als Langzeitvermisste gelten in der Region beispielsweise etwa 30 Personen, von denen vermutet wird, dass sie in den Bergen unterwegs waren. "Der älteste Fall ist hier von 1973."

Warum es nur selten Öffentlichkeitsfahndungen der Polizei gibt

Eine Öffentlichkeitsfahndung stellt gerade bei Erwachsenen hohe Anforderungen an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der oder die Vermisste kann in die Veröffentlichung seiner/ihrer Daten nicht einwilligen. Gerade über das Internet verbreiten sich Namen und Fotos rasend schnell. Deshalb muss die Polizei jedes Mal die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen abwägen mit den Gefahren, die ihm drohen, sollte er nicht gefunden werden.