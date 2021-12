Verwirrung in Seeg über zwei gleiche Angebote

Zwei Unternehmen wollten eine Bietergemeinschaft beim Innenausbau bilden. Das wurde abgelehnt und die Arbeiten neu ausgeschrieben.

29.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Zwei Angebote zur kompletten Herstellung der Inneneinrichtung der neuen Tourist-Information in Seeg hatte Architekt Otto Blender ganz aktuell in der Gemeinderatssitzung dabei. Er hatte im Auftrag der Kommune mehrere Firmen angeschrieben. Auf Nachfrage aus dem Ratsgremium nach weiteren regionalen Anbietern sagte Blender, dass einigen örtlichen Schreinereien der Auftrag zu groß gewesen sei.

Neue Räume auf Gelände eines ehemaligen Gasthofs

Große Überraschung herrschte dann, als die verschlossenen Briefumschläge geöffnet worden waren: Beide Firmen nannten auf den Cent genau einen Angebotspreis von 196.980,02 Euro. Damit lagen Innenausbau Geyer aus Pfronten-Kappel und Schreinerei Guggemos aus Rückholz-Höhen mit ihren Kalkulationen gleichauf. Das erschien allen Beteiligten seltsam, so dass Architekt Blender zusagte, die Angebote genauer zu prüfen. Der Innenausbau betrifft die neuen Räume im Areal des künftigen Feneberg-Marktes und befindet sich an der Stelle, an der der frühere Gasthof Adler stand.

Den Knoten auflösen konnte Bürgermeister Markus Berktold am Folgetag. Er hatte von beiden Bietern erfahren, dass die wohl davon ausgegangen wären, eine Art Bietergemeinschaft zu begründen. Gleichwohl entschied der Gemeindechef, das Bieterverfahren aufzuheben und die Ausschreibung nochmals neu zu machen.

Zeitplan könnte ins Wanken geraten

Somit könnte zwar der Termin des geplanten Einzugs der Tourist-Info noch vor Ostern ins Wanken geraten. Damit war aber auch die Frage des Ratsmitglieds Richard Dopfer vorläufig hinfällig geworden. Er begehrte Details der Ausschreibung zu hören, deren Planungsunterlagen laut Architekt allerdings schon seit etlichen Monaten bei der Gemeindeverwaltung vorliegen.