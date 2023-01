Einer der Besten in Europa: Das ist der Campingplatz Via Claudia in Lechbruck

Via Claudia Camping in Lechbruck am See ist laut einem Online-Portal einer der besten Campingplätze Europas. Hier stellen wir den Platz nahe des Forggensee vor.

25.01.2023 | Stand: 15:27 Uhr

Via Claudia Camping in Lechbruck am See bei Füssen im Ostallgäu wurde in einem aktuellen Ranking des Online-Portals camping.info zu einem der besten Campingplätze in Europa gekürt. Bei dem Ranking wurde die Gästezufriedenheit und die Anzahl der Bewertungen berücksichtigt. Der Campingplatz im Allgäu schaffte es europaweit auf Platz 18. Hier wollen wir den Campingplatz Via Claudia in Lechbruck einmal vorstellen. Dabei beantworten wir unter anderem folgende Fragen:

Wie sieht der Platzplan des Campingplatzes Via Claudia in Lechbruck am See aus?

Wie sind die Preise des Campingplatzes Via Claudia?

Wie sind die Öffnungszeiten von Via Claudia Camping in Lechbruck?

Wie ist die Bewertung des Campingplatzes Via Claudia in Lechbruck am See?

Was gibt es für Ausflugsziele in der Nähe von Via Claudia Camping in Lechbruck?

Der Campingplatz Via Claudia in Lechbruck am See gehört zu den größeren Campigplätzen in der Region. Dort gibt es etwa 850 Stellplätze für Wohnmobile und Zelte und rund 20 Unterkünfte wie kleine Hütten. Den Platzplan von Via Claudia Camping gibt es hier als PDF zum Download.

Wie sind die Preise des Campingplatzes Via Claudia?

Die Nebensaison des Via Claudia Camping Lechbruck ist von 1. Januar bis 26. Mai 2023 und 11. September bis 31. Dezember 2023. Die Hauptsaison ist von 26. Mai bis 11. September. Die Preise richten sich je nach Saison. Eine Übersicht über eine Auswahl der Preise und Gebühren gibt es hier:

Stellplatzgebühr (inkl. ein Zelt mit einem Pkw, Wohnwagen mit Pkw oder Wohnmobil zuzüglich Personengebühr, Strom, Kurtaxe) Standardstellplatz: Nebensaison 8,90 Euro; Hauptsaison 11,90 Euro Standardstellplatz Plus: Nebensaison 10,90 Euro; Hauptsaison 12,90 Euro Komfortstellplatz mit Wasser- und Abwasseranschluss oder Panoramastellplatz: Nebensaison 12,90 Euro; Hauptsaison 13,90 Euro XXL Stellplatz mit Wasser- und Abwasseranschluss: Nebensaison 24,90 Euro; Hauptsaison 25,90 Euro Stellplatz mit Hundezaun mit Wasser- und Abwasseranschluss: Nebensaison 19,90 Euro; Hauptsaison 20,90 Euro

Zeltplatzgebühr für Zeltwiese (inkl. ein Zelt ohne Pkw, zuzüglich Personengebühr, Strom, Kurtaxe) Nebensaison 5 Euro Hauptsaison 6 Euro

Personengebühr

Erwachsene: Nebensaison 8,90 Euro; Hauptsaison 10,90 Euro Kinder (6 bis 15 Jahre): Nebensaison 4 Euro; Hauptsaison 5 Euro Für Kinder unter sechs Jahren wird keine Personengebühr erhoben.

Strompauschale In der Neben- und Hauptsaison jeweils 4,20 Euro

Kurtaxe Erwachsene: In der Neben- und Hauptsaison jeweils 1, 60 Euro Kinder (6 bis 15 Jahre): Neben- und Hauptsaison 0,80 Euro Für Kinder unter sechs Jahren wird keine Kurtaxe erhoben.



Die Preisangaben sind pro Tag (Stand 18. Januar 2023). Weitere Infos zu den Preisen finden Sie auf der Website des Campingplatzes.

Wie sind die Öffnungszeiten von Via Claudia Camping in Lechbruck?

Via Claudia Camping in Lechbruck am See ist von Montag bis Sonntag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet (Stand 25. Januar 2023).

Wie ist die Bewertung des Campingplatzes Via Claudia in Lechbruck am See?

Der Campingplatz Via Claudia in Lechbruck am See ist in einem Ranking zum zehnten Mal zu einem von Europas besten Campingplätzen gekürt worden. Bei Google Bewertungen erhält der Platz 4,5 von 5 Sternen. Insgesamt 2184 Bewertungen wurden dort abgegeben (Stand 25. Januar 2023). In vielen Bewertungen wird die Sauberkeit und die Freundlichkeit des Personals hervorgehoben. Auch zusätzliche Services und die Ausstattung der Sanitäranlagen sowie der Stromversorgung werden positiv bewertet.

Was gibt es für Ausflugsziele in der Nähe von Via Claudia Camping in Lechbruck?

Der Campingplatz Via Claudia liegt in Lechbruck am See (Kreis Ostallgäu) in der Nähe von Füssen und dem Forggensee. In der Umgebung gibt es zahlreiche Ausflugsziele im Winter wie Sommer. Zum Beispiel kann man bei einem Urlaub im südlichen Ostallgäu die beiden Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein besuchen. Außerdem befindet sich Lechbruck unweit der Ammergauer Alpen und der Allgäuer Alpen. Im Winter kann man dort Skifahren - sofern die Skilifte und Bergbahnen geöffnet haben - oder wandern. Auch in den Sommermonaten lässt sich die Bergwelt erkunden, zum Beispiel zu Fuß oder auf dem Rad.

Der Forggensee bei Füssen ist im Sommer wie Winter ein Highlight. Der Forggensee ist der flächenmäßig größte Stausee Deutschlands. In den Wintermonaten wird das Wasser aus dem Forggensee abgelassen. Man kann dann die Fläche des Sees zu Fuß ergründen und dabei das ein oder andere Detail entdecken, das im Sommer unter dem Wasser verborgen ist.

Im Sommer ist der Forggensee ein beliebter Ort zum Baden, Stand-Up-Paddeling oder Segeln. Außerdem bietet die Forggensee-Schifffahrt in den Sommermonaten Rundfahrten über den See an.

