Endlich wieder Viehscheid in Nesselwang: Die Vorfreude steigt

Zwei Jahre lang konnte der Viehscheid in Nesselwang wegen Corona nicht wie gewohnt gefeiert werden. Wann es am Freitag losgeht und was sich geändert hat.

14.09.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Die Vorfreude in Nesselwang ist groß: Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es am Freitag erstmals seit 2019 wieder einen großen Viehscheid. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – angefangen hatten sie im Mai.

Monatelange Vorbereitung auf den Viehscheid in Nesselwang

„Circa drei Monate vorher beginnen wir meistens damit, Dinge wie Werbung zu planen“, erklärt Florian Greis, der Vorsitzende der Harmoniemusik Nesselwang, die eine der Organisatoren der Festtage in der Gemeinde ist. Das große Festzelt müsse stets schon ein Jahr im Voraus reserviert werden. Zweimal in Folge hatte die Veranstaltung nun ebenso wie das für 2020 in Nesselwang geplante Bezirksmusikfest ausfallen müssen.

Doch eingerostet seien die Initiatoren in der Zeit nicht, sagt Greis. „Die Vorbereitungen laufen trotz der Pause wieder sehr gut“, erklärt der Vorsitzende. „Wir haben einen Katalog mit Aufgaben, den wir jedes Jahr abarbeiten, wenn der Viehscheid vor der Tür steht.“ Unterm Strich habe sich in den vergangenen zwei Jahren dabei auch nicht viel verändert. „Nur viele Preise sind höher geworden“, erklärt Greis.

Nesselwang: Auftakt des Viehscheids mit Bieranstich und Heimatabend

Am Donnerstag beginnen die Festtage in Nesselwang mit dem traditionellen Umzug der Nesselwanger Vereine von der Schule hinauf ins Festzelt unterhalb der Alpspitzbahn, wo ein Heimatabend gefeiert wird. Um 19.30 Uhr sticht Bürgermeister Pirmin Joas das Bierfass an, musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Nesselwängle. Den weiteren Abend gestaltet der Trachtenverein „D’ Alpspitzler“ Nesselwang gemeinsam mit der Harmoniemusik. Die schönsten Bilder und Videos von den Allgäuer Viehscheiden finden Sie hier.

Am Freitag folgt um 10 Uhr der Viehscheid. Der Weg ins Tal führt das Vieh über eine geänderte Route: Über den Maria-Trost-Fahrweg zieht es in Richtung Waldfestplatz zum Explorer-Hotel. Dort nimmt die Harmoniemusik das Alpvieh in Empfang und zieht mit ihm weiter zum Scheidplatz am Haus der Vereine. Dort werden die Tiere über die Scheidluke ihren Besitzer zurückgegeben. Unterdessen spielt im Festzelt bereits die Blasmusik auf. Gegen 12 Uhr werden die Ehrengäste begrüßt und die Schellenspende übergeben. Bis zum Abend wird für Unterhaltung sowie mit Bier vom Fass und Brotzeiten für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Mit den Allgäuer Bergvagabunden klingt der Viehscheidtag aus.

Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet schließlich das Herbstfest mit Stimmungsabend am Samstag. Dort spielen die beiden Bands, deren Auftritt eigentlich schon vor zwei Jahren geplant war: „Blechverrückt“ und „Partyböcke“. (Lesen Sie auch: Zahlen und Fakten zu den Viehscheiden im Allgäu)

Warum der Viehscheid für den Musikverein so wichtig ist

Die drei Tage haben in vielfacher Hinsicht einen hohen Stellenwert für die Harmoniemusik. „Es ist jedes Jahr erneut sehr bedeutsam für den Zusammenhalt der Gruppe, wenn man gemeinsam so etwas auf die Beine stellt“, sagt Greis. Doch natürlich ist der Viehscheid auch aus einer finanziellen Perspektive wichtig für den Verein. „Wir mussten in den letzten Jahren schon sehr vorsichtig haushalten, als diese Einnahmen weggefallen sind“, erklärt der Vorsitzende. Im vergangenen Jahr veranstaltete die Kapelle zumindest einen „Viehscheid light“ im Rahmen der damaligen Möglichkeiten. „Das war aber natürlich kein Vergleich zu einem richtigen Viehscheid“, sagt Greis.

Wenn die Veranstaltung ansteht, hilft stets der ganze Markt Nesselwang zusammen. „Wir haben auch dieses Jahr wieder viele externe Helfer aus der Gemeinde“, erzählt Greis. Auch hier habe sich trotz Corona-Pause nicht viel verändert. „Mir wäre nicht aufgefallen, dass es schwieriger war, hierfür Leute zu finden.“ Die Vorfreude sei im ganzen Vorstand und der ganzen Musik zu spüren. „Je näher das Fest kommt, desto mehr spürt man das Kribbeln“, sagt Greis lachend. „Dieses Jahr vielleicht sogar noch mehr, eben weil zwei Jahre nichts war.“ Was ist nun also sein Wunsch für die kommenden Tage? „Jetzt hoffen wir einfach, dass alles reibungslos abläuft und der Wettergott ein Nesselwanger ist“.

