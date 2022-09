„So a Alp macht Lust auf mehr“: Der Viehscheid der Alpe Kögelhof

Mit dem Viehscheid der Alpe Kögelhof geht der Alpsommer im Königswinkel mit viel Charme vorbei. Die schönsten Fotos.

25.09.2022 | Stand: 09:32 Uhr

War das kalt beim letzten Viehscheid der Region auf der Alpe Kögelhof, aber trocken bis zum letzten Schumpen. Ohne warme Jacken und Lodenjoppen ging es nicht, bis es gegen Mittag ein wenig wärmer geworden ist. Allerdings hatten Hirte, Alpmeister und die vielen Helfer sich bis dahin schon warm gearbeitet.

„Ein Super-Sommer“, waren sich Alpmeister Gerhard Unsinn und Hirte Georg Hofer einig. „Weide ohne Ende und keine Krankheiten, kein Unfall – nix.“ Für Georg Hofer aus Enzenstetten war es sein erstes Jahr „auf'm Berg“. Und das hat dem 54-Jährigen sehr gut gefallen: „So a Alp macht Lust auf mehr“, grinste er.

Viehscheid Alpe Kögelhof 2022

Siebzig Jungrinder waren am Anfang des Alpsommers ausgetrieben worden, davon waren aber einige schon vor dem offiziellen Ende in die heimischen Ställe oder Wiesen gebracht worden. „Das war so von Anfang an geplant“, erklärt Alpmeister Unsinn. Aber auch mit den verbliebenen 56 Schumpen hatten er und sein seit Jahren eingespieltes Team mit etwa fünfzehn Helfern genug zu tun. Lesen Sie auch: Das war der Viehscheid in Obermaiselstein 2022: Die schönsten Bilder

Viehscheid der Alpe Kögelhof bei Eisenberg: Fleißige Helfer

Allerdings hatten sie dieses Jahr junge, fleißige Helfer. Franz (8), Max Unsinn (6) und viele andere Söhne der Landwirte halfen nicht nur beim Treiben mit, vor allem waren sie ganz wild darauf, die Zugschellen entgegen zu nehmen und sie auf einen Haufen zu legen, - ganz schön anstrengend.

Stolz war Max Unsinn, weil das Kranzrind nicht nur eine prächtige Krone auf hatte, auch hing an seinem Hals die große Zugschelle, die der jüngste Unsinn-Spross vor einigen Wochen zu seiner Einschulung bekommen hatte.

Selten stand ein Kranzrind so brav und geduldig an seinem Platz, wie das von Willi Nägele. Die schönste aller Kronen mit Bauchband hatte Irene Hofer, Ehefrau vom Hirten mit ihrer Nachbarin Bini Keller gesteckt. Somit kamen die Schumpen angeführt von einen braven Rind mit prächtigem Schmuck auf den Scheidplatz, auf dem den Tieren in einem Pferch, sortiert nach dem jeweiligen Hof, die Zugschellen abgenommen wurden und sie direkt in den davor stehenden Anhänger gingen. Diese relativ entspannte Methode hatte sich in den vergangenen beiden Pandemiejahren bereits bewährt.

Dass trotz der Kälte doch viele Zuschauer gekommen waren, liegt wohl auch daran, dass sich der Charme dieses kleinen, aber feinen Viehscheids, herumgesprochen hat. Am heutigen Sonntag findet auf dem Fellhorn die Älplerletze statt. Alle Infos.