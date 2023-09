So schön war der Alpsommer in Nesselwang

Hitze, Fußkrankheiten und Touristen stellen das Alp-Team in den vergangenen Monaten vor Herausforderungen. Am Freitag wird das Vieh wieder ins Tal getrieben.

12.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Wenn im September die Kuhglocken von weitem schellen, dann kehrt das Jungvieh wieder zurück ins Tal. Die ersten Alpabtriebe fanden bereits statt. Am kommenden Freitag, 15. September, ist es in Nesselwang soweit. Doch wie war der Alpsommer 2023? Thomas Theil, Vorsitzender des Alpen- und Weiderechtlerverbands Nesselwang sagt: "Wir hatten einen schönen Alpsommer mit erstaunlich ruhigem Vieh und einem großartig engagierten Alpteam." Dennoch brachten die vergangenen Monate auch einige Schwierigkeiten mit sich.

Extremes Wetter prägte den Alpsommer 2023 in Nesselwang

125 Stück Jungvieh hielten der Alpmeister Andreas Bernhart und Hirte Markus Zweng in diesem Jahr auf der Unteren sowie der Oberen Alp, einer Fläche von 63 Hektar, sagt Theil. Aufgrund durchschnittlicher Vegetation habe der Alpsommer am Unteren Berg bereits am 31. Mai, am Oberen Berg am 10. Juni, begonnen. Extremes Wetter wie Hitze und starker Regen prägten den Sommer: "Im ersten Abschnitt der Alpzeit konnten wir dem Wassermangel aufgrund einer gut organisierten Wasserversorgung am Berg entgegenwirken", sagt Theil. Der anschließende Stark- und Dauerregen habe Murenabgänge verursacht, die die Weiden in "erträglichem Maße" beschädigten.

Fußkrankheiten des Jungviehs und auch Touristen forderten das Alp-Team heraus

Weil die Böden der Alpflächen teils verschieden beschaffen sind, erkrankte viel Jungvieh in diesem Jahr an Fußkrankheiten. Tierärztinnen aus Nesselwang behandelten diese Fälle, Theil spricht dabei von einer "gewohnt professionellen Unterstützung".

Für den Alpmeister und den Hirten erschwerten der "respektlose Tourismus und rücksichtslose Radfahrer" den Alpsommer. Theil zählt dabei das Picknicken in der Viehweide, Radfahren über Alpflächen und den "Streichelzoo" am Berg auf. Für den Verband seien dies nicht nachvollziehbare Aktionen. Auch Wolf und Bär bereiten dem Alp-Team Sorgen, sagt Theil. Zurückgelassene Hundekotbeutel seien Teil eines "normalen Alpsommers", dennoch gebe es hier eine steigende Tendenz. Weiter sei in diesem Sommer kein Vieh verunglückt, daher gebe es bei dem Viehscheid zwei Kranzrinder.

Am 15. September wird das Vieh ins Nesselwanger Tal getrieben

Laut einer Pressemitteilung wird das Vieh am Freitag über den Maria-Trost-Fahrweg in Richtung Waldfestplatz getrieben. Um circa 10 Uhr beginnt der Viehscheid, angeführt von der Harmoniemusik Nesselwang. Der Weg führt am Hotel Explorer vorbei, die Liftstraße hinunter und dann weiter zum Scheidplatz am Haus der Vereine (Feuerwehrhaus). Der Nesselwanger Viehscheid wird in ursprünglicher Form brauchtumsgerecht mittels einer Scheidluke durchgeführt, heißt es in der Mitteilung. Zu der Veranstaltung wird auch die Präsidentin des bayerischen Landtags, Ilse Aigner, erwartet.

Drei Tage wird die Rückkehr gefeiert - mit Festzelt und Blasmusik

Während des Viehscheids, bei dem die Besitzer ihre „Heimkehrer“ vom gemeinsamen Alpsommer in Empfang nehmen, beginnt dann auch das Fest. Im Festzelt spielt die Blasmusik. Mit Bier vom Fass und Brotzeit wird bis in den Abend hinein für das leibliche Wohl gesorgt. Der Viehscheid findet bei jedem Wetter statt. Der Tag klingt beim Viehscheid-Hoigarte mit der Band „Die Chefs“ aus.

Bereits am Donnerstag, 14. September, findet um 19.30 Uhr der Bieranstich mit Bürgermeister Joas, musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Nesselwängle, statt. Im Anschluss daran gestaltet der Trachtenverein Nesselwang zusammen mit der Harmoniemusik den Allgäuer Brauchtumsabend im Bierzelt. Am Samstag, 16. September, steigt die Party mit Blasmusik & Party-Power mit den „Original Hopfenbläser“.