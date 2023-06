Gibt es beim Viehscheid in Nesselwang endlich wieder Kranzrinder?

Der Termin für den Viehscheid in Nesselwang 2023 steht bereits fest. Aber gibt es heuer endlich wieder ein Kranzrind? Darauf dürfen sich Besucher freuen.

13.06.2023 | Stand: 13:19 Uhr

2024 wird der Viehscheid in Nesselwang das 50. Mal als Volksfest statt finden. Vorher steht aber der Viehscheid 2023 an. Dieser findet Mitte September statt. Wann findet der Viehscheid 2023 in Nesselwang statt? Wie sieht das Programm des Nesselwangers Viehscheids aus - auch Alpabtrieb oder Almabtrieb bekannt? Wie kommt man nach Nesselwang und wo kann geparkt werden?

2022 gab es beim Viehscheid in Nesselwang kein Kranzrind: Während des Alpsommers waren zwei Tiere gestorben. Werden die Herden 2023 wieder mit Kranzrindern eintreffen? In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Nesselwang:

Steckbrief: Viehscheid Nesselwang 2023

Name: Viehscheid Nesselwang

Ort: 87484 Nesselwang, Haus der Vereine (An der Riese)

Termin: 15.9.2023

Besonderheit: Festzelt, Herbstfest als Ausklang, gesellig

Wann findet der Viehscheid 2023 in Nesselwang statt?

Der Viehscheid in Nesselwang ist gewöhnlich Mitte September. 2022 war der Alpabtrieb am Freitag, 16. September. 2023 findet der Viehscheid-Tag am Freitag, 15. September statt. Begleitet wird die Veranstaltung wieder von einem dreitägigen Programm.

Der Viehscheid-Tag beginnt in der Regel um 10 Uhr mit dem Einzug der Rinder zum Haus der Vereine. Die Harmoniemusik Nesselwang begleitet die Hirte und Tiere auf ihren letzten Metern zum Scheidplatz.

Wie sieht das Programm des Nesselwanger Viehscheids 2023 aus?

Im Sommer waren die Tiere oben auf den Weiden der Allgäuer Berge für drei Monate und in Obhut eines Hirten. Die Schumpen (Jungrinder) werden dann beim Viehscheid wieder den Berg hinabgetrieben und ihren Besitzern übergeben.

Donnerstag, 14. September 2023

19 Uhr: Umzug von der Schule zum Festzelt an der Talstation der Alpspitzbahn durch die Nesselwanger Vereine

19.30 Uhr: dann gibt es den Bieranstich durch den 1. Bürgermeister von Nesselwang, anschließend unterhält die Musikkapelle Nesselwängle

20.30 Uhr: Brauchtumsabend mit dem Trachtenverein "Alpspitzler" (Nesselwang) und der Harmoniemusik Nesselwang. Eintritt ist frei.

Freitag, 15. September 2023

10 Uhr: Die Schumpen (Jungvieh) kommen an; Begleitet von der Harmoniemusik Nesselwang zieht die Herde vom Walfestplatz am Hotel Explorer vorbei, über die Liftstraße bis zum Scheidplatz am Haus der Vereine (Feuerwehrhaus). Im Anschluss spielt die Harmoniemusik Nesselwang im Festzelt.

11 Uhr: Bis ca. 18 Uhr spielt die Harmoniemusik Nesselwang

14 Uhr: Schellenübergabe im Festzelt

19 Uhr: Tanz und Unterhaltung beim Viehscheid-Hoigarte begleitet durch die "Allgäuer Bergvagabunden". Eintritt ist frei.

Samstag, 16. September 2023

19.30 Uhr: Nesselwanger Herbstfest im Festzelt mit Live-Musik. An der Abendkasse gibt es Eintrittskarten. Tischreservierungen für 10 Personen sind unter info@harmoniemusik-nesselwang.de möglich.

Wo können Autofahrer in Nesselwang parken?

Von Kempten aus nimmt man die A7 bis nach Oy-Mittelberg und fährt dann auf die B310 in den Süden. Nach rund dreieinhalb Kilometern nimmt man im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt auf die B309 und folgt der Beschilderung bis nach Nesselwang.

Parkplätze sind ausgewiesen. Möglichkeiten gibt es an der Alpspitzbahn, in der Von-Lingg-Straße und an der Alpspitzhalle.

Wie kommen Besucher zum Viehscheid in Nesselwang?

Besucherinnen und Besucher können mit dem Zug bis zum Bahnhof Nesselwang oder Bahnhof Oy-Mittelberg fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Zudem ist eine Anreise oder Weiterfahrt mit dem Bus möglich (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Alpabtrieb: Wo kann ich in Nesselwang übernachten?

In und um Nesselwang gibt es jede Menge Übernachtungsmöglichkeiten, Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels. Auskunft über freie Zimmer beim Viehscheid Nesselwang 2022 gibt es hier im Internet oder bei der Touristinformation Nesselwang, Telefon +498361/923040 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Viehscheid in Nesselwang?

Die Marktgemeinde Nesselwang, die Harmoniemusik Nesselwang und der Rechtlerverband sind Veranstalter des Nesselwanger Herbstfestes mit Viehscheid.

Viehscheide 2023 im Allgäu

In diesem September locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.