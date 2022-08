Volkshochschule Füssen: 70 Jahre – aber noch lange nicht müde

Umfang- und abwechslungsreiches Programm für das neue Semester. Besucher erleben Frankreich mit allen Sinnen. Eine Bereicherung geht auf die Corona zurück.

19.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

70 Jahre wird die Volkshochschule (VHS) Füssen in diesem Jahr, doch müde ist sie noch lange nicht. Das neue Programmheft Herbst/Winter 2022, das am Montag, 22. August, der Allgäuer Zeitung beiliegt, ist gut gefüllt. Ob alles stattfinden kann, ist wegen Corona nicht sicher. Im Notfall finde das eine oder andere Angebot online statt – oder entfällt, sagt VHS-Leiterin Petra Schwartz.

Hochkarätige Fachleute live

Immerhin geht auf Corona eine Bereicherung des Angebots zurück, die Bestand hat: Unter dem Titel „Livestream – vhs.wissen live“ können Teilnehmer der VHS Füssen im neuen Semester 17 Vorträge hochkarätiger Fachleute verfolgen und Fragen stellen. So erläutert Professor Peter Dabrock, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, wie sich Künstliche Intelligenz in der Medizin verantwortlich nutzen lässt, berichtet Bestsellerautor Clint Smith über das Erbe der Sklaverei in den USA und zieht Professorin Ursula Münch von der Bundeswehruniversität München eine Zwischenbilanz der aktuellen Bundesregierung. „Livestreams werden angenommen“, sagt Schwartz. Beispielsweise habe jüngst der über die Himmelsscheibe von Nebra für große Aufmerksamkeit gesorgt.

Senioren-Angebote gebündelt

Neu ist im neuen Programmheft ein Service für die Generation 60 plus: Sie findet auf Sonderseiten gebündelt Angebote, die sich speziell an sie richten. Das Studium Generale dreht sich um einen der wichtigsten Nachbarn Deutschlands, nämlich Frankreich – und das für alles Sinne: Dr. Eve Maria Förschl führt mit Monet ans Wasser, Richard Hartmann präsentiert französische Küche und Karin Ried lädt zu einer Kunst- und Kulturreise durch die Ile de France und die Champagne. Miriam Dunja Westerdoll dreht in einer szenischen Lesung die Blickrichtung um: Sie liest, was der französische Philosoph Michel de Montaigne 1580 bei einer Reise durchs Allgäu notierte.

Putin und das imperiale Denken

Interessante Themen erwarten die Besucher auch im Bereich Gesellschaft und Leben, nicht nur, weil Eve Förschls Vortrag über Artemisia Gentileschi, die „Selfmadefrau des Barock“ nun endlich stattfinden soll. Dr. Otto Randel zeigt, wie imperiales Denken Putin zum Kriegsherrn machte und fragt leicht provokant „Warum brachen wir denkende Leute?“ Und wer in Coronazeiten keine Gelegenheit hatte, den preisgekrönten Dokumentarfilm „Walchsee Forever“ zu sehen, kann das nun in der VHS.

Lach-Yoga neu im Angebot

Im Bereich Beruf und Karriere sind Präsenz- und Online-Angebote im neuen Programmheft erstmals getrennt aufgeführt. Neu im Gesundheitsangebot sind Lach-Yoga mit Gerlinde Schöffel und Stockkampfkunst mit Antje Leydel-Lehmann. Petra Bischoff verrät, wie man Salben und Ölsauszüge selbst herstellt. In der Jungen VHS lüftet Dr. Ralf Laternser das Geheimnis der Fossilien und lädt zu Spaßexperimenten, während Bettina Höcker zeigt, wie man Musikinstrumente selbst baut.

Lesen Sie auch

Talksendung im Ersten Das sind die Gäste und Thema bei Anne Will heute

Wen das Zeppelin-Musical neugierig gemacht hat, kann im Zeppelin Museum Friedrichshafen mehr erfahren. Weitere Kulturreisen führen in die Niederlande, zu Maltas Musik- und Opernfest sowie zu Ausstellungen in München.

Improtheater-Gruppe soll gegründet werden

Im Bereich Kultur steht unter anderem die Gründung einer neuen Improtheater-Gruppe mit Detlef Winterberg an sowie Zeichnen in Museum mit Eva Maria Dürr. Interessante Angebote vor Ort bieten die Außenstellen wie Waldbaden in Halblech, Sitztänze in Lechbruck, ein Miedernähkurs in Nesselwang, Line-Dance in Pfronten und Familienrecht mit Anwalt Helmut Gockel in Seeg. Als Übersicht enthält das Programmheft auch die Ehrenamtskurse in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt.

Infos und Anmeldungen gibt es hier