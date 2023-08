Volkshochschule Füssen: Austern in Minzsoße und weitere „Bonbons“

Am Montag liegt das neue Programmheft der Allgäuer Zeitung bei. Das Studium Generale widmet sich diesmal England. Welche neuen Gratisangebote es gibt.

20.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Das italienische Ostermenü mit Richard Hartmann „war der Knaller“, schwärmt Petra Schwartz, die Leiterin der Volkshochschule (VHS) Füssen, von einem der Höhepunkte im Frühjahrs- und Sommersemester 2023. Bei liebevoll zubereiteten Speisen und einem ebenso liebevoll eingedeckten Tisch kamen alle Teilnehmer auf ihre Kosten. Die gute Nachricht: Auch im Herbst-/Wintersemester sorgt Hartmann für kulinarische Höhepunkte. Unter dem Motto „Dinner for (more than) one – British Delight“ geht es dann um Leckereien wie Kidney-Pie oder Austern in Minzsoße. Auch sonst ist das neue VHS-Menü recht vielversprechend. Am Montag, 21. August, liegt das Programmheft der Allgäuer Zeitung bei.

Tanzen wie die Engländer

Dass Hartmann sich den Angelsachsen widmet, ist kein Zufall: England ist im neuen Semester das Thema des Studiums Generale. Neben historischem Figuren wie Richard Löwenherz geht es dabei in einem Vortrag von Emilio Astuto um die Gegenwart des Landes, das nach dem Austritt aus der EU seinen Platz in der Welt sucht. Auch ein Tanzangebot widmet sich der Insel mit English Country Dances nach John Playford.

Mit offenen Gratisangeboten schafft die VHS zudem allen Interessierten Raum, die einmal kreativ sein wollen. Das Offene Atelier bietet Gelegenheit, gemeinsam zu malen oder zu experimentieren. Ein Spielcafé lädt ab September einmal pro Monat dazu ein, eine lustige Zeit zu verbringen.

Ein neues Gesundheitsangebot in Füssen

Ein neues Gesundheitsangebot mit der neuen Dozentin Katja Wilke stellt die Methode Feldenkrais als sanften Weg zu mehr Beweglichkeit vor. Die Sprachkurse bereichert ab Oktober ein Angebot „Deutsch als Fremdsprache in der Gastronomie“ mit Marina Köpf, die selbst aus der Hotellerie kommt.

Es geht auch um Burgen und um „Füssen im Mittelalter“

Bei Vorträgen und Exkursionen zur Heimatkunde geht es um Burgen und Klöster – auch weniger bekannte und versteckte wie die Höhlenburg Loch bei Pinswang oder die Nesselburg bei Nesselwang. Bei einer Themenführung „Füssen im Mittelalter“ lernen die Teilnehmer die Stadtmauer als spezielle Form einer Wehranlage kennen. Zu ferneren Zielen führen die Kulturfahrten: Im Frühjahr geht es für acht Tage nach Umbrien in eine der ältesten und reichsten Kulturlandschaften Italiens. Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs, lernen die Teilnehmer einer Tagesfahrt im Oktober kennen. München ist mehrfach Ziel, unter anderem geht es ins Deutsche Museum und das Glockenbachviertel. Ebenfalls im Bereich Kultur macht der neue Kurs „Komm! Ich erzähle dir eine Geschichte!“ mit Marianne Gnendinger Lust aufs Erzählen. Die junge VHS bietet neben Spaßexperimenten und einer Lederwerkstatt viel Musikalisches bis hin zu einem Cajón-Erlebnisworkshop für Teilnehmende ab 14 Jahren ohne Vorkenntnisse.

Ein neuer Leiter der Außenstelle Lechbruck

In den Außenstellen sorgt Lechbruck für ein neues Bonbon: Ingrid Kahlert vom Förderverein Flößermuseum berichtet über Flößerei in der Literatur. Außerdem gibt es mit Michael Neubert einen neuen Außenstellenleiter in Lechbruck. Die Außenstelle Halblech bietet erstmals eine eigene Kulturfahrt: Sie führt im Oktober in die Prunkräume der Residenz in Kempten. In Nesselwang bereichern die Fußreflexmassage und ein Italienischkurs neu das Angebot. Pfronten befasst sich unter dem Titel „Die Natur als Heiler und Lehrer zugleich“ mit Naturcoaching sowie bei einer Bürgertagung mit dem Thema „Wie wollen wir im Alter wohnen und leben?“ Auch in Roßhaupten geht es um Senioren: Vorgestellt wird das sanfte Bewegungsprogramm „Gestalt“. In Seeg beginnt ein neuer Italienischkurs. In der Gemeinde sicht die VHS derzeit neuen Räumen für Vorträge und Kurse, so Leiterin Schwartz.

Infos und Anmeldungen: VHS Füssen, Kaiser-Maximilian-Platz 1, Telefon 08362/39577, www.vhs-fuessen.de