Neues Semesterprogramm: Volkshochschule lädt ein nach Bella Italia

Eines der liebsten Reiseländer der Deutschen wird von mehreren Seiten beleuchtet. Auch die aktuelle politische Lage ist Thema. Viel frischer Wind beim Yoga.

26.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Im Zeichen von Bella Italia steht das neue Semesterprogramm der Volkshochschule (VHS) Füssen für Frühjahr und Sommer 2023. So widmet sich das Studium Generale Geschichte, Kultur, aber auch der aktuellen Politik in einem der liebsten Reiseländer der Deutschen. Neues gibt es auch im Bereich Gesundheit: Gleich drei Yoga-Lehrerinnen sind erstmals dabei und bereichern vor allem auch das Programm in den Außenstellen.

Volkshochschule Füssen setzt Tour durch Europa fort

Mit dem Schwerpunkt Italien setzt die VHS ihre Tour durch Europa fort, die sie vergangenes Jahr nach Frankreich führte und kommendes Jahr nach England führen wird, wie Leiterin Petra Schwartz erzählt. Natürlich fehlt Goethes Italienreise nicht, die angeblich die Sehnsucht der Deutschen nach Sonne, Strand und Meer in Italien begründete, aber auch viele weitere Aspekte des Landes werden im beleuchtet. Das reicht von einem italienischen Ostermenü, das Richard Hartmann mit den Kursteilnehmern zubereitet, über die italienischen Landschaften, die der Lechtaler Künstler Joseph Anton Koch auf die Leinwand bannte, bis zur aktuellen politischen Lage, die Dr. Otto Randel erläutert. In einem Vortrag mit szenischen Momenten stellt zudem Miriam Dunja Westerdoll das Volkstheater der Commedia dell’ Arte vor.

Ebenfalls im Bereich Gesellschaft zeigt die VHS einen Streifen, der vor einem Jahr beim Filmfestival Max Ophüls Preis als „bester Dokumentarfilm“ ausgezeichnet wurde und den Publikumspreis erhielt: „Anima – Die Kleider meines Vaters“. Uli Decker schildert darin autobiografisch und sehr humorvoll, wie sie erst an dessen Totenbett erfuhr, dass ihr Vater am liebsten Frauenkleider trug. Aus Rücksicht auf die Familie und die Umgebung im oberbayerischen Murnau hatte er diese Neigung immer nur in der Ferne ausgelebt. Dank eines neuen Beamers präsentiert die VHS den Streifen in einer verbesserten optischen Qualität, verspricht Leiterin Schwartz.

Erstmals wird Schachkurs angeboten

Erweitert sind im neuen Semesterprogramm die Angebote für Senioren – auch dank Förderung aus dem Landratsamt. So gibt es erstmals einen Schachkurs für reifere Spieler mit Adrian Barrasch von Schach-Club Füssen, nachdem dieser Sport das logische Denken und die Kommunikation fördert. Zudem unterstützt das Landratsamt den Seniorenkurs Trommeln auf der Djembe mit Astrid Schmitz. Bei den Reisevorträgen ragen die „7 Summits of the Alps“ heraus. Gerda Pauler schildert, wie sie mit Fahrrad, Zelt und Kletterausrüstung die jeweils höchsten Gipfel der sieben Alpenländer besuchte. Aber auch in und um Füssen warten Entdeckungen. Burgen und Klöster interessieren viele, sagt Schwartz. So sind die Ruinen Eisenberg und Hohenfreyberg, die das Titelbild des Programmhefts zieren, Thema bei einem Vortrag und einer Exkursion mit Burgenforscher Dr. Joachim Zeune.

Im Bereich Gesundheit geht es im neuen Semester unter anderem um die Hypnosetherapie. Wie immer gebe die VHS dabei kein Heilversprechen ab, sondern stelle die Vor- und Nachteile verschiedener Methoden vor, betont Schwartz.

Im Bereich Kultur erwartet die Besucher viel Gesang, auch mal mit der Kraft der Obertöne und für Grundschüler mit ihren Familien. Spannend zu werden verspricht das instinktive und intuitive Musizieren nach Carl Orff. Detlef Winterberg lädt zu Workshops im Improtheater. Beim Malen und Zeichnen geht es auch mal raus – beispielsweise in die Malerwinkel Füssens. Kulturreisen führen nach Franken – entlang der Romantischen Straße nach Dinkelsbühl – und Frankreich: in die Île-de-France und die Champagne.

Die drei neuen Yoga-Lehrerinnen sind Alexandra Steiner aus Altusried, die Kurse in Nesselwang anbietet, Sandra Pony aus Roßhaupten, die Kursbesucher in Roßhaupten und Lechbruck begeistern will, und die Pfrontener Gästebetreuerin Antje Rehle. Sie lädt zu zwei Kursen ins Alpenbad ein.

Das neue Semesterprogramm der VHS Füssen liegt am Dienstag, 31. Januar, der Allgäuer Zeitung bei. Infos unter Telefon (0 83 62) 39 577 sowie im Internet unter www.vhs-fuessen.de