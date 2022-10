Volkshochschule Füssen: Ort für demokratische Kultur

Die Füssener Vhs feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Redner stellen dabei heraus, wie wichtig diese Einrichtung für Demokratie und Toleranz ist.

Seit 70 Jahren werden in Füssen Kurse der Volkshochschule angeboten. Dieses Jubiläum wurde bei einem Festakt im Veranstaltungssaal der Sparkasse Füssen gewürdigt. Paul Iacob, seit 2010 Vorstandsvorsitzender der Volkshochschule Füssen, blickte in seiner Begrüßung auf die Geschichte dieser Institution zurück, schließlich war es sein Großvater Wilhelm Iacob, der 1952 die Volkshochschule im Altlandkreis Füssen gegründet hatte. Zu den ersten Kursen gehörten damals Englisch, Französisch und Schreibmaschine.

Vorstandsvorsitzender der Vhs Füssen erinnert sich an die Anfänge

Iacob erinnert sich noch gut, wie damals Vorträge im 1975 abgerissenen Stadtsaal stattfanden. Ein großer Einschnitt war für ihn die Gebietsreform im Jahr 1972. Doch der Volkshochschule Füssen ist es gelungen, alle elf Altlandkreisgemeinden einzubeziehen, so dass heute noch flächendeckend Kurse angeboten werden können. Bis 2011 wurde die Volkshochschule Füssen ehrenamtlich geleitet, zuletzt von Hermann Leser. Seit 2012 ist Petra Schwartz hauptberufliche Leiterin. Sie wird von Birgit Hörmann als Verwaltungskraft unterstützt. „Tolerant sein verlangt Information,“ so die Quintessenz des Vorsitzenden Iacob.

Michael Schall von der Sparkasse Allgäu wies in seinen Grußworten auf die Kernaufgabe der Volkshochschule hin: Bildung und Wissensvermittlung. Für die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker ist die Vernetzung der Volkshochschule Füssen mit den umliegenden Gemeinden richtungsweisend. In Marktoberdorf ist man erst auf dem Weg dorthin, im nördlichen Landkreis ist Buchloe noch ein Einzelkämpfer, wenngleich man dort Kontakte zum Unterallgäu sucht. Für Zinnecker sind „tagesaktuelle Vorträge zu erneuerbaren Energien und zur digitalen Entwicklung wichtig in der Bildungslandschaft Ostallgäu“.

Füssens dritter Bürgermeister Wolfgang Bader sieht in den Volkshochschulen einen Ort für demokratische Kultur: „Demokratie braucht Menschen die wissen, wie Demokratie funktioniert.“ Anschließend präsentierte Petra Schwartz einen kurzweiligen Film mit Szenen aus 70 Jahren Volkshochschule Füssen. Hier wurden nicht nur die verschiedenen Leiter und Häuser, in denen Veranstaltungen stattfanden, gezeigt. In 70 Jahren blieb man immer aktuell und passte Kurse an notwendige Veränderung in der Politik an, wie zum Beispiel 2016 die Integrationskurse für Flüchtlinge.

Erinnerung an Barbara Stamm: Sie brachte die Erwachsenenbildung voran

Bildung für alle Volkshochschule Füssen: 70 Jahre – aber noch lange nicht müde

Nach Einlagen blickte Festredner Dr. Christian Hörmann, geschäftsführender Vorsitzender vom Bayerischen Volkshochschulverband, auf die Geschichte dieser Institution zurück. Sichtlich getroffen war der Referent vom Tod der Ehrenpräsidentin Barbara Stamm vor wenigen Tagen. Die Politikerin brachte 2018 das neue Erwachsenenbildungsgesetz auf den Weg. Ihr war es zu verdanken, „dass Erwachsenenbildung heute mit anderen Augen gesehen wird,“ so Hörmann.