Volkstrauertag – still und aktuell

Buchings Bürgermeister Gschwill ruft zu Frieden, Demokratie und Menschlichkeit auf. In Füssen läuft das Gedenken an die Gefallenen heuer etwas anders ab

17.11.2023 | Stand: 14:49 Uhr

Voller Andacht und in leicht geänderter Form lief das Gedenken zum Volkstrauertag am Ehrenmal beim Durchgang zum Baumgarten in Füssen ab, wo die Füssener Böllerschützen auf ihren Einsatz mit drei Salutschüssen warteten. Unterm Hohen Schloss hatten sich Gottesdienstbesucherinnen und - besucher sowie viele Schaulustige gemischt. „Was feiert ihr hier“, waren die beiden Soldaten, die am Vorplatz der Stadtpfarrkirche „Waffenwache“ hielten von einem Touristen gefragt worden. „Wir feiern nicht!“, war die Antwort. „Heute gedenken wir der Opfer der beiden Weltkriege.“

Mit einem Ehrenzug nahmen die Gebirgsaufklärer aus der Allgäu Kaserne teil. Im Namen der Bundesministerin der Verteidigung legten zwei Kameraden einen Kranz am Ehrenmal nieder. Jeweils zu zweit taten dies auch Vertreter der Reservisten und Veteranenkameradschaft Königswinkel und aus dem Sozialverband VdK. Dem ehrenden Gedenken schlossen sich ebenfalls die Stadtverwaltung und die Feuerwehr Füssen an.

Anders als in den Vorjahren war am Ehrenmal absolutes Schweigen geboten. Anders als in den Vorjahren war der Männergesangsverein „Liederkranz“ nicht dabei. Bei der vom gut besetzten Harmoniemusik-Ensemble intonierten Nationalhymne wurde dann aber gerne mitgesungen. Ansprachen waren zuvor in der Stadtpfarrkirche St. Mang gehalten worden, wo zahlreiche Bankreihen unbesetzt blieben. In seiner Predigt brachte es Pfarrer Frank Deuring auf den Punkt, worum es bei traditionellen Volkstrauertag gehe: Es gelte „in Frieden miteinander umzugehen und zu handeln. Jesus sagt: Gott gibt Halt. Wir alle können aus dem Gebet heraus, anderen Menschen Schutz geben.“

Am Feuerwehrhaus am Schrannenplatz, wo sich die Mitwirkenden zuvor getroffen hatten, löste sich kurz nach 12 Uhr am Mittag der Zug der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wieder auf. Allen Vereinen voran marschierten die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten der „Harmoniemusik“ die nun zu muntereren Klängen übergegangen waren, nachdem sie für eine angemessene besinnliche Stimmung auf dem Platz vorm Ehrenmal gesorgt hatten.

Auch die Veteranen- und Soldatenkameradschaft Buching gedachte, wie Vereinskollegen und Bürger in vielen anderen Orten, den Opfern des Krieges und der gefallenen Soldaten. Auch hier ging es still zu. Der Volkstrauertag, der traditionell zwei Sonntage vor dem ersten Advent stattfindet, ist ein stiller Feiertag. Er dient der Erinnerung an die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror auf der ganzen Welt. 1922 fand die erste Gedenkstunde zur Erinnerung an die Kriegsopfer im deutschen Reichstag statt. Wer hätte gedacht, dass 100 Jahre später das Thema in Europa wieder aktuell sein wird?

Bürgermeister Johann Gschwill hatte die derzeitigen Geschehnisse in Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor Augen und stellte heraus, „wie brüchig der Friede sein kann“. Er verurteilte den russischen Angriff und rief die Menschen eindringlich auf, das Blutvergießen zu beenden und den Geflüchteten Schutz zu bieten. „Helfen ist ein Gebot der Menschlichkeit,“ sagte er.

Diesen Worten schloss sich Georg Zedelmaier, Vorsitzender der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Buching, an. Als Zeichen des Respekts und zum Gedenken der Opfer legten Zedelmaier und Gschwill Kränze am Kriegerdenkmal nieder, die von Pfarrer Georg Guggemos geweiht wurden. Bei der feierlichen Zeremonie waren neben den örtlichen Fahnenabordnungen auch Vertreter der dritten Kompanie des Gebirgsaufklärungsbatallions 230 Füssen, der Patenkompanie Buchings, anwesend.

Klangvoll umrahmte die Musikkapelle Buching die Gedenkveranstaltung und stimmte das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ an. Dabei wurden drei Salutschüsse abgegeben, die weithin als Mahnung für Frieden und Menschlichkeit hörbar waren.