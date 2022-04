Volle Kirchen an Ostern im Füssener Land

Nach zwei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen sind Gottesdienste in und um Füssen sehr gut besucht. Trauer soll sich in Freude verwandeln und Angst in Mut.

Von Martina Gast, Heike Heel und Manfred Sailer

18.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Nach zwei Jahren, in denen es aufgrund der Pandemie viele Einschränkungen gab, war die Freude bei den Christen in der Region groß, wieder ein fast „normales“ Osterfest feiern zu dürfen. Bei den sehr gut besuchten Gottesdiensten feierten sie den österlichen Neuanfang der Hoffnung.

