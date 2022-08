Arezu Barekzai flüchtete von Afghanistan nach Füssen. Hier entdeckt sie ihren Wissensdurst, holt den Schulabschluss nach und macht den Führerschein.

05.08.2022 | Stand: 18:32 Uhr

Arezu Barekzai hat geschafft, was den Frauen in ihrem Heimatland Afghanistan verboten ist: Die 31-Jährige hat nach vier Jahren in Deutschland den Abschluss an der Mittelschule nachgeholt, das Autofahren gelernt und mittlerweile das B1-Niveau in Deutsch in der Tasche. Während es den Frauen unter der Herrschaft der Taliban in Afghanistan derzeit nur noch bis zur 6. Klasse erlaubt ist, in die Schule zu gehen, hat Barekzai in Deutschland erst so richtig damit angefangen.

