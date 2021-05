Viele Tagesausflügler fanden den Weg ins Ostallgäu. Die Parkplätze von Bergbahnen, Schlössern und Co waren gut belegt. Polizei blickt auf die kommenden Tage.

30.05.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der ganz große Ansturm auf das Ostallgäu kam nicht zustande. Vergangenes Wochenende war das erste seit den Corona-Lockerungen, an dem keine dicken Regenwolken am Himmel zu sehen waren. Natürlich waren die Erwartungen dementsprechend groß, dass sich an den Tagen zum ersten Mal seit Langem eine Menge Ausflügler auf den Weg zu den vielen Attraktionen des Ostallgäus machen. Das große Chaos ist ausgeblieben.