In Lechbruck wurde die Kommunalpolitik aufs Korn genommen: Wil(l)kommen im Fasching...

Der traditionelle Prem-Lechbrucker Gaudiwurm zog wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Gemeinde. Über was sich die Narren Lustig machten.

21.02.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Traditionell schlängelt sich am Faschingsdienstag der Prem-Lechbrucker Gaudiwurm durch die Flößergemeinde. Dieses Jahr hatten wieder einmal die Lechbrucker die Möglichkeit, ihre Nachbarn aus Prem aufs Korn zu nehmen. Und die wussten so manche Begebenheit und so manche „Schandtat“, die sich im Nachbardorf, ereignete zu nutzen. Mit viel Fleiß und viel Fantasie ließen sich die Lechbrucker Vereine und einige Nachbarn wieder etwas einfallen. Das Geschehen in der Nachbargemeinde wurde mit ihren wunderbar geschmückten Faschingswagen und mit zahlreichen Fußgruppen zur Schau gestellt.

Faschingsumzug in Lechbruck: Kommunalpolitik aufs Korn genommen

Wie bereits in der Vergangenheit wurde alles mit einer besonderen Note aufs Korn genommen. So bekamen einzelne Personen oder Nachbarvereine ihr Fett weg.

Los ging es beim falsch geschriebenen „Herzlich Wil(l)kommen“ auf der Eingangstafel zum Ort. Außerdem machten sich die Narren über die aufgestellten Mobilfunkmasten – die noch nicht angeschlossen waren – und über einen umgefallenen Maibaum, der ein Auto zerstörte, lustig. Auch das Trachtenfest, das auf dem Fußballplatz stattfand und damit das Training der Fußballer störte, wurde thematisiert.

In Lechbruck wurde bis in den Abend hinein beim Fasching gefeiert

Wie immer sollte alles von der lustigen Seite her betrachtet werden und so kam es zu manchem Augenzwinkern, wenn die Geschehnisse wieder in Erinnerung gebracht wurden. Das Wetter spielte mit und sorgte bei der Veranstaltung für eine besondere Note – so konnte keiner davon abgehalten werden, mit dabei zu sein. Tausende von Zuschauern waren nach Lechbruck gekommen, um sich das Spektakel anzusehen. Alle waren in bester Stimmung und hatten Faschingslaune. Bis in den Abend hinein wurde in den Lechbrucker Straßen gefeiert, getanzt und gelacht. Und es war zu spüren: Schon jetzt freuen sich alle Bürgerinnen und Bürger aus Prem und Lechbruck auf den Faschingszug im nächsten Jahr. Dann werden die Premer wieder das Zepter in der Hand haben.