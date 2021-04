Oliver Kraft aus Pfronten organisiert kreative Challenges. Dabei geht es vor allem um die Herausforderung, Spaß, virtuelle Medaillen und gute Zwecke.

20.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Am Anfang war der Mount Everest. 8848 Meter hoch. Zu bewältigen in einer Woche – an einem beliebigen Ort. „#run8848challenge“ heißt diese Herausforderung auf Hashtag-Deutsch, deren 23 Teilnehmer bei der Premiere im vergangenen Jahr zusammen 185 000 Höhenmeter schafften.