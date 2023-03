Wenn Autofahren mit Demenz zur Gefahr wird: Tipps für Angehörige

Am Anfang der Demenz ist Autofahren noch möglich. Doch später sollte der Führerschein abgegeben werden. Wie sich Angehörige in dem Fall verhalten sollten.

20.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Selbstständig mit dem Auto fahren – das bedeutet für viele Menschen im hohen Alter Unabhängigkeit und die Möglichkeit, an gesellschaftlichen Aktivitäten teilhaben zu können. Was aber, wenn Demenz ins Spiel kommt? Anfangs könnten betroffene Senioren noch sicher mit dem Auto fahren, erklärte Gerhard Stadler, der Demenzbeauftragte des Landkreises Ostallgäu, bei einem Treffen für pflegende Angehörige in Füssen. „Aber wenn die Erkrankung fortschreitet, ist das nicht mehr der Fall. Dadurch gefährdet der Autofahrer sich und andere Personen.“

