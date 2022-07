Welche Bio- und Fairtrade-Siegel auf Produkten sind vertrauenswürdig?

Der Journalist und Autor Frank Herrmann klärt in Pfronten auf: Welche Siegel er als vertrauenswürdig einschätzt und was er beim Einkauf empfiehlt.

06.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Wie vertrauenswürdig sind Siegel, die auf verschiedensten Produkten kleben? Die Faire Gemeinde Pfronten gewann den Journalisten und Autor Frank Herrmann für zwei Vorträge, um zu klären, was es mit den Begriffen „Fairer Handel“, „Nachhaltige Mode“ und den zahlreichen Siegeln auf sich hat.

Vortrag in Pfronten: Welche Siegel vertrauenswürdig sind

Viele Begriffe wie „nachhaltig“ oder „fair“ seien nicht definiert, erklärte Hermann, verkürzte Darstellungen auf den Siegeln führten häufig zu Missverständnissen. Zudem dienten die meisten Siegel lediglich Marketingzwecken der Hersteller. Es seien häufig private Siegel, deren Standards selbst erstellt sind. Zudem kämen fast alle Siegel aus den Ländern des Globalen Nordens, die damit den meist ärmeren Ländern des globalen Südens ihre Vorgaben machten.

Trotzdem gebe es auch viele Siegel, die Vertrauen verdienten. Im Bio-Bereich seien das etwa die Label der Anbauverbände Bioland, Demeter, Naturland und auch das EU-Bio-Siegel. Skepsis sei dagegen bei Eigensiegeln der Supermärkte angebracht. Anerkannte Siegel für fair hergestellte Produkte seien etwa das bekannte Fairtrade-Siegel, Fair for Life oder Naturland Fair. Das einzige von den Kleinbauern selbst erstellte Siegel nennt sich „SPP Global“.

Bio ist nicht gleich fair

Auch bei den vertrauenswürdigen Siegeln gibt es aber nach Herrmanns Ansicht noch viel zu verbessern. Bio sei nicht gleich fair und umgekehrt. Beides müsse aber sichergestellt sein. Empfehlenswerte Siegel werden zwar kontrolliert. Letztlich seien aber Verfehlungen nicht auszuschließen. Kinderarbeit zum Beispiel könne nur durch auskömmliche Löhne für die Bauern verhindert werden.

"Grüner Knopf" klammert Löhne aus

Der Entwicklungsstand der Siegel ist laut Herrmann in den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich. Besser als bei Elektrogeräten oder im Tourismus sei die Situation bei Textilien, obwohl auch hier noch zu einseitig auf die Ökologie geschaut werde. So klammere auch der „Grüne Knopf“ bislang das Thema Löhne aus. Am weitesten entwickelt seien die Siegel bei den Lebensmitteln. Auch sogenannte Klimasiegel gebe es, etwa zur CO2-Neutralität.

Lieber weniger, dafür besser

Ob es sinnvoll sei, faire Produkte bei Discounter zu kaufen, sei umstritten, weil deren Geschäftsgebaren häufig nicht fair sei. Nötig sei eine Änderung des Verbraucherverhaltens, wenn man mehr Fairness, Ökologie und Qualität wolle. Weniger, dafür mehr Qualität zu konsumieren sei der Schlüssel, besonders bei Fleisch und Fisch. Das müsse so auch nicht teuerer sein.

Hermann empfiehlt, sich biologisch und regional zu ernähren, möglichst vegetarisch oder vegan, und auf wenig Verpackung zu achten. Dabei solle man sich aber nicht verrückt machen, sondern Stück für Stück vorzugehen, also etwa bei Lebensmitteln beginnen, dann mit Textilien oder Kosmetika weitermachen. Wie groß der Wissensdurst ist, zeigten die vielen Fragen und Diskussionsbeiträge.

