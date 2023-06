Vortrag, Kabarett und Rittermahl zur Schnapszahl in Hopferau

Zum 555-jährigen Bestehen des Schlosses zu Hopferau erwartet Interessierte ein buntes Programm. Eine individuell gestaltete Briefmarke ist schon erschienen.

02.06.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ein besonderes Jubiläum feiert in diesem Jahr das Schloss zu Hopferau: Es besteht seit genau 555 Jahren. Gefeiert wird das von Juni bis Oktober mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot.

Gegründet von Ritter Sigmund

Das Schloss zu Hopferau wurde im Jahr 1468 von Ritter Sigmund von Freyberg-Eisenberg errichtet, also vor nunmehr 555 Jahren, wie sein heutiger Besitzer Bernd Rath bei einem Informationstreffen mit Vertretern der Gemeinde und örtlichen Vereinen mitteilte. Zwar habe man das 550-jährige Jubiläum mit Bravour gefeiert, doch lade die dreifache Fünf von sich aus zu weiteren Veranstaltungen ein, ohne Vergangenes zu wiederholen. Stattdessen erläuterte Rath, assistiert von seiner Beauftragten Aura Vitan, den Vertretern von Ortsverwaltung um Bürgermeister Rudi Achatz und seinen Stellvertreter Xaver Dopfer sowie Vereinen wie dem Musikverein mit Vorsitzender Nina Walk und dem Trachtenverein „D’ Schloßbergler“ mit Vorsitzender Gerhard Pichler ein gestaffeltes Jubiläumsprogramm: Für jeden der mitfeiern möchte, setzte es entsprechende Akzente, betonte Rath.

Die Rolle Hopferaus in der Entwicklung des Computers

Den Auftakt gibt am Samstag, 3. Juni, ab 16 Uhr ein Vortrag von Professor Horst Zuse, dem Sohn des Computer-Erfinders. Er erläutert darin Geschichte und Zukunft des Computers sowie, welche Rolle Hopferau in der Entwicklungsgeschichte gespielt hat. Bei einem Fredl-Fesl-Abend bringt Gery Gerspitzer am Sonntag, 18. Juni, ab 19.30 Uhr in seinem Solo-Programm Lieder und Geschichten des urbayerischen Musikkabarettisten zurück auf die heimischen Bühnen. Der Männerchor Hopferau-Schwangau stimmt an den Dienstagen 20. Juni, 4. Juli sowie 26. September jeweils ab 21 Uhr Heimatlieder im Biergarten des Schlosses an – bei Regen im Schloss. Ein Rittermahl beginnt am Samstag, 5. August, um 18 Uhr. Die Teilnehmer können Speisen und Spaß haben wie 1468 zur Ritterzeit. Eine Greifvogelschau beginnt am Sonntag, 3. September, um 15 Uhr im Schlosspark. Besucher können die Vögel hautnah samt ihren Flugmanövern beobachten. Magisch wird es am Samstag, 7. Oktober, ab 19.30 Uhr. Dann stellt Zauberer und Mentalist Christian Fontagnier mit seiner Mischung aus Psychologie und Magie die Realität auf den Kopf.

Inwieweit sich die Vereine noch einbringen können, ist noch ungewiss: Gerade Musiker und Trachtler haben im Sommer infolge des Gautrachtenfestes in Weißensee und Umzügen in Gemeinden der Umgebung Hochkonjunktur.

Briefmarkt gerahmt fürs Gemeindebüro

Ein kleines, aber feines Geschenk konnten die am Gespräch Beteiligten bereits aus den Händen des Schlossherrn mitnehmen: eine postfrische „Briefmarke individuell“ der Deutschen Post, limitiert auf 555 Exemplare. Bürgermeister Achatz bekam sie fürs Gemeindebüro gleich eingerahmt.