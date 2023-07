„Wahnsinn“: Pianist im Füssener Kaisersaal ganz virtuos

Das lange Warten hat sich gelohnt: Das junge Talent Maximilian Schairer begeistert in Füssen das Publikum am Flügel mit großem Können und viel Gefühl.

18.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Lange Zeit gab es in der beliebten Kammermusikreihe im Kaisersaal des ehemaligen Benediktinerklosters St. Mang in Füssen keinen Soloabend für Klavier mehr. Die lange Wartezeit hat sich allerdings gelohnt. Mit Maximilian Schairer begeisterte ein junges Klaviertalent die Zuhörer im voll besetzten Barocksaal. Der Pianist spielte das komplette Programm auswendig und führte jeweils kurz in die vier Meisterwerke großer Klavierkomponisten ein.

Sentimentale Stimmung

Mit der Mondscheinsonate, einem frühen Klavierwerk, ging Ludwig van Beethoven völlig neue Wege. Den Anfang macht kein schneller Satz, sondern ein „Adagio sostenuto“. Wegen ihm gab Musikkritiker Ludwig Rellstab dem Werk später den Beinamen Mondscheinsonate. Die tragische Musik verglich er mit einer abendlichen Bootsfahrt mit einer Barke auf dem Vierwaldstätter See. Ein wenig schade war beim Konzert, dass die sentimentale Stimmung des Stücks durch das laute Rauschen eines Hörgeräts gestört wurde. Doch ließ sich Schairer dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Am Ende des Satzes warf der Pianist „die Geister sind nun verstummt“ ein und setzte die Totenmusik mit dem zweiten Satz fort. Franz Liszt bezeichnete dieses lebensfrohe Allegretto als „Blume zwischen zwei Abgründen“. Im furiosen Finale „Presto agitato“ konnte der Pianist dann große Virtuosität zeigen.

Durch alle Höhen, Tiefen und Klangfarben

Beethovens letzte Klaviersonate op. 111 ist ein Endpunkt seines Klavierschaffens und bietet dem Interpreten kaum Zeit zum Verschnaufen, auch wenn sie nur aus zwei Sätzen besteht. In Frankreich wird sie als „Sonate testament“ bezeichnet. Eine majestätische langsame Einleitung bildet den kraftvollen Auftakt, der in ein schnelles „Allegro von brio“ mündet, in dem Schairer erneut glänzen konnte. Der zweite Satz beginnt mit einer gesanglichen „Arietta“ und wird in mehreren Variationen immer wieder abgeändert. Hier konnte der Solist alle Höhen, Tiefen und Klangfarben des Steinway-Flügels im Kaisersaal auskosten.

Schweres Stück

Felix Mendelssohn-Bartholdy war von seinen Reisen nach England und Schottland begeistert. Diese Eindrücke haben sich in seiner groß angelegten „Schottischen Sonate“ op. 28 über Lyrik aus den Highlands verewigt. Mendelssohn überarbeitete die Sonate mehrmals und bezeichnete sie später als Fantasie. Deswegen verschmelzen die vier Sätze zu einer nahtlosen Einheit. Mendelssohns Schwester Fanny schrieb ihm darüber: „Deine Sonate gefällt mir sehr, ich spiele sie fleißig, denn sie ist sehr schwer.“ Davon konnten sich die Besucher im Kaisersaal überzeugen. Schairer zeigte sich auch bei diesen vier ganz unterschiedlichen „Liedern ohne Worte“ als herausragender Pianist.

"Das soll der Teufel spielen!"

Schlusspunkt war „Wanderer-Fantasie“ von Franz Schubert. Das Motiv des Wanderns ist für die Romantik typisch. Schubert wanderte selbst viel und hielt teilweise seine Reiseerlebnisse fest. Alle vier Sätze seiner Fantasie basieren auf dem Motiv eines sehnsüchtigen Wandererlieds. Der erste stellt das Schreitmotiv vor und wird von vielen virtuosen Arpeggien unterbrochen. Das Adagio verdeutlicht die Einsamkeit des Wanderers. Im Scherzo wird das Schreitmotiv in einen Walzer verwandelt, ehe in der Schlussfuge der Pianist erneut große Fingerfertigkeit und Temperament zeigte. Für Schubert war die eigene Komposition zu schwer. Er sagte: „Das soll der Teufel spielen!“ So warf ein begeisterter Zuhörer am Ende „Wahnsinn“ in den langen Schlussapplaus ein.

Als Zugabe gab es auf Wunsch des Publikums noch einmal den romantisch verklärten Anfangssatz der Mondscheinsonate – diesmal „ohne störende Geister.“

Das Finale der Kaisersaalkonzerte 2023 gibt am Donnerstag, 3. August, ab 19 Uhr Gitarristin Laura Lootens. Karten (34 Euro, ermäßigt 30 Euro, Schüler und Studierende 18 Euro) gibt es in der Tourist-Info Füssen oder hier