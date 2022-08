"Wir hätten ein riesiges Problem gehabt": Feuerwehrchef übt nach Waldbrand am Zunderkopf Kritik an der Politik

Schwangaus Feuerwehrkommandant blickt auf den Waldbrand am Zunderkopf zurück. Er übt dabei Kritik an der Politik.

08.08.2022 | Stand: 06:11 Uhr

Es war ein Großeinsatz in schwierigem, alpinen Terrain: Ende Juli kämpfte eine große Schar von Feuerwehr-, Bergwacht- und Polizeikräften in der Bleckenau zwei Tage gegen einen Waldbrand. Im Einsatz bei den Löscharbeiten waren auch zwei Hubschrauber. Nun hat Feuerwehrkommandant Martin Schweiger im Gemeinderat Schwangau kurz von dem Einsatz berichtet und auch Kritik in Richtung Politik geäußert. Eine kürzlich abgeschlossene Versicherung erweist sich für die Gemeinde als richtigen Schritt.

Feuerwehrkommandant Schwangau: "Wäre aber ein Wind gekommen, hätten wir ein riesiges Problem gehabt"

Die Brandausbreitung sei zwar klein gewesen, berichtet der Kommandant. „Wäre aber ein Wind gekommen, hätten wir ein riesiges Problem gehabt.“ Die Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzkräften sei gut verlaufen, die Übungen hätten sich bewährt. Schweiger kritisiert allerdings die Politik: Diese fördere spezielle Feuerwehr-Fahrzeuge – allerdings seien diese nur im Flachland zu nutzen. „Für uns ist Ausrüstung wichtiger, die im Berg funktioniert“, sagte Schweiger. Nach seinen Informationen gebe es dafür keine Förderungen. Die Politik solle zwischen Brand in der Ebene und im Gebirge unterscheiden, fordert Schweiger.

Mutmaßlich infolge eines Blitzschlages hatte sich wie berichtet am 1726 Meter hohen Zunderkopf eine rund 100 Quadratmeter große Waldfläche entzündet. Feuerwehrkräfte aus Kempten rückten dafür ebenfalls an, ein Privatunternehmen flog mit einem Hubschrauber Löschwasser an die schwer zugängliche Stelle.

Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke berichtete den Ratsmitgliedern nun von den Kosten: Etwa 9000 Euro muss die Gemeinde für den Einsatz bezahlen – allerdings greift eine vor wenigen Wochen abgeschlossene Waldversicherung und übernimmt die Kosten. Ein Glück für die Gemeinde, wie Rinke im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich macht. Denn bis vor Kurzem war Schwangau gegen Waldbrände nicht versichert (Lesen Sie auch hier: Drohen im Allgäu große Waldbrände?)

Der Brand in Pinswang, bei dem im März dieses Jahres 35 Hektar Wald verbrannten und eine routinemäßige Kontrolle der Versicherungen habe die Verwaltung dazu bewogen, Anfang Juli eine entsprechende Versicherung abzuschließen. 800 Euro kostet diese die Gemeinde pro Jahr. Für Rinke ist es offensichtlich, dass so etwas in Zukunft benötigt werde: „Bei dem Hitzesommer, den wir erleben, genügt ein gesunder Menschenverstand“, sagt er mit Blick auf die klimatischen Veränderungen. Der Bürgermeister geht außerdem davon aus, dass die Beiträge für solche Versicherungen in Zukunft steigen werden.

Das Archivbild zeigt den Brand in Pinswang im März dieses Jahres. Schwangau schloss unter anderem deshalb eine Versicherung ab Bild: ZOOM.TIROL (Archivbild)

Waldbrände: Gemeinden müssen laut Landratsamt Ostallgäu den Einsatz bezahlen

Dass Gemeinden für solche Einsätze aufkommen müssen, ist nicht ungewöhnlich. Das Landratsamt Ostallgäu teilt auf Nachfrage mit: Die Brandbekämpfung sei eine Pflichtaufgabe der Gemeinden („abwehrender Brandschutz“). Die Kosten für den Einsatz tragen daher auch die Kommunen. Dabei bleibe es auch, wenn ein besonderer Feuerwehr-Führungsdienstgrad – also Kreisbrandrat, -inspektor oder -meister – die Einsatzleitung übernimmt. Selbst bei einem Waldbrand, dessen Größenordnung einen Einsatzleiter der Katastrophenschutzbehörde erfordert (oder einen Katastrophenfall nach sich zieht), bleibe es bei dem Grundsatz: Die Gemeinde zahlt. (Lesen Sie dazu auch: Hohe Waldbrandgefahr im Allgäu und in Bayern: Was zum Schutz getan wird)