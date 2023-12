Bergwald fit für die Zukunft machen

Im Walderlebniszentrum werden nicht mehr standsichere Bäume gefällt. Ziel ist auch ein stabiler, gesunder und gut gemischter Bestand rund um Ziegelwies.

01.12.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das Walderlebniszentrum (WEZ) Füssen-Ziegelwies bringt allen Interessierten die heimischen Wälder näher: als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, als Ort für Erholungssuchende und – aktuell – als Entstehungsort des nachhaltig wachsenden Rohstoffs Holz.

Berwaldpfad oberhalb der B17 in Füssen durchforstet

In den vergangenen zwei Wochen wurde der Bergwaldpfad oberhalb der B17 bei Ziegelwies durchforstet. Verantwortlich für den Staatswald ist der Forstbetrieb Oberammergau der Bayerischen Staatsforsten. Der vor Ort zuständige Revierleiter, Bernd Wachsmann, markierte zusammen mit Försterin Petra Angerer vom WEZ die zu fällenden Bäume.

Die Arbeiten ausgeführt hat die örtliche Fachfirma Matthias Tschabi aus Trauchgau. Zum Einsatz kam neben eigenem Fachpersonal des Unternehmers mehrere Spezialmaschinen, die den Waldboden, aber auch zahlreiche Wege und Holzbauwerke unbeschadet ließen. Ziel der Aktion war vor allem, den Bergwald aller Altersklassen weiterhin fit für die Zukunft zu machen. Stabile, gesunde Bäume guter Qualität mit gut ausgebildeter Baumkrone wurden gefördert.

Besonderes Augenmerk liegt auf Mischbaumarten

Besonderes Augenmerk legten Angerer und Wachsmann auf Mischbaumarten wie Weißtanne, Bergahorn und Bergulme. Aber auch auf selten gewordene Baumarten wie Eibe und Mehlbeere. „Die Mischung macht’s“ könnte man auch für den Bergwald sagen.

Zeitgleich wurden einige nicht mehr standsichere Bäume, vor allem faule Fichten, gefällt. Hier war Fachwissen und die richtige Technik gefragt, damit die großkronigen Bäume beim Fällen nicht die zahlreiche und wertvolle Naturverjüngung beschädigen. Diese neue Waldgeneration aus jungen Bäumen erfreut sich an dem zusätzlichen Licht, das ihre Blätter und Nadeln nun erreicht.

Bergwaldpfad war für mehrere Wochen gesperrt

Der Bergwaldpfad als Teil des Walderlebniszentrums war, wie berichtet, für mehrere Wochen komplett gesperrt. Ab sofort ist er wieder erlebbar. Wen den Geruch frischen Holzes oder das Alter der Bäume interessiert: In den nächsten Wochen liegen die vier bis fünf Meter langen Stämme noch am Bergwaldpfad zum Schnuppern und Jahrringzählen, bevor sie in ins Sägewerk kommen oder als Brennholz für Wärme sorgen. (pm)