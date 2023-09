Walkürenritt in Rot kommt nach Füssen

Bei den Königswinkel-Musikfestspielen im Festspielhaus ist „Die Walküre“ zu sehen. Die Nachfrage für die hoch gelobte Inszenierung ist aber verhalten.

Es ist eine spektakuläre Szene: Auf lebensgroßen, leuchtend roten Pferden galoppieren die acht Walküren über die Bühne. „Dafür gab es Szenenapplaus, so etwas habe ich noch nicht erlebt“, zeigt sich Florian Zwipf-Zaharia begeistert. Der Kulturveranstalter aus Füssen sah die Aufführung der Oper „Die Walküre“ von Richard Wagner an der Oper in der bulgarischen Hauptstadt Sofia auch aus professionellem Interesse: Er holt die von der Kritik hochgelobte Inszenierung von Professor Plamen Kartaloff ins Allgäu. Die beiden Aufführungen im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen am 1. und 3. Oktober stehen im Mittelpunkt der zweiten Musikfestspiele Königswinkel, die Zwipf-Zaharia mit seiner gemeinnützigen Gesellschaft Königswinkel Kultur veranstaltet.

Festspielhaus wird wohl nur halb voll

Die Resonanz ist bislang allerdings verhalten: Bei den Opern-Aufführungen ist das Festspielhaus voraussichtlich nur zur Hälfte gefüllt, andere Veranstaltungen des Festivals wurden abgesagt.

Das Gastspiel der Bulgaren ist für den Veranstalter dennoch ein Glücksfall: In Füssen wird „Die Walküre“ fast exakt so zu sehen sein, wie bei den gefeierten Aufführungen in Sofia. Nur zwei Wechsel gibt es in den Besetzungen: Der Grieche Aris Argiris, Professor in Berlin, gibt den Wotan und der Isländer Bjarni Thor Kristinsson den Hunding. Am Dirigentenpult steht wie bei den ersten Musikfestspielen vor zwei Jahren Altmeister Lothar Zagrosek. Die Kulissen sind die selben wie in Sofia – sie werden in vier Containern per Lkw ins Allgäu transportiert – und die Inszenierung von Kartaloff sowieso, der sie strikt nach Wagners Musik aufgebaut hat. Ein Glücksfall ist die Walküre auch, weil sie keine große Choroper ist wie „Der fliegende Holländer“, der für die im vergangenen Jahr abgesagten Musikfestspiele geplant war. In der Coronazeit hatten sich die Preise für Flüge verdoppelt, was das Budget gesprengt hätte.

Der Schauplatz passt genau

Dass Richard Wagners Oper in Sichtweite von Schloss Neuschwanstein aufgeführt wird, ist für Zwipf-Zaharia noch eine ganz besondere Geschichte: Schließlich hatte dessen Erbauer König Ludwig II., bekanntermaßen ein großer Bewunderer von Wagners Werken, dafür gesorgt, dass „Die Walküre“ vor 153 Jahren vorfristig in München uraufgeführt wurde. Er hatte nicht warten wollen, bis sie als Teil des Gesamtkunstwerks „Der Ring der Nibelungen“ auf der extra dafür geschaffenen Bühne in Bayreuth aufgeführt wird, wie es Wagner plante. Und auch der Aufführungsort passt: Die Erbauer des Füssener Festspielhauses hatten sich an den Plänen Gottfried Sempers orientiert, den Ludwig II. mit dem Bau eines Festspielhauses in München beauftragt hatte, das nie realisiert wurde.

Schulen zeigen kein Interesse

Weniger glücklich ist Zwipf-Zaharia über die bisherige Resonanz. Das 1350 Plätze bietende Festspielhaus wird bei den Opernaufführungen voraussichtlich zur Hälfte gefüllt sein. Beim Festkonzert, das für den Montag dazwischen geplant war, hat Zwipf-Zaharia wegen des schleppenden Kartenverkaufs schon die Reißleine gezogen und es abgesagt. Aus dem selben Grund fällt das erste von vier Konzerten, die in Kirchen in und um Füssen die Musikfestspiele begleiten, aus: Das Schumann Quartett sollte von Berlin zu einem Konzert in der Seeger Pfarrkirche anreisen. Noch größer Zwipf-Zaharias Unverständnis über die fehlende Nachfrage nach einem Schulkonzert. Hatten vor zwei Jahren 650 Kinder und Jugendliche ein solches Konzert verfolgt, gab es in diesem Jahr nicht eine Anmeldung.

Trend läuft gegen Klassik

Zwipf-Zaharia sieht sich als Opfer eines Trends, bei dem die Corona-Pandemie als Katalysator gewirkt hat: Das Interesse an klassischer Musik schwinde zusehends, an den Grundschulen gebe es kaum noch Musikunterricht, und an den weiterführenden Schulen dominierten wissenschaftsbasierte Themen über ideelle Werte. Demzufolge steigt der Altersschnitt bei Konzerten und Opernaufführungen immer weiter.

Die ursprüngliche Idee, mit den Festspielen die Darbietungen im Sängersaal von Neuschwanstein zu ergänzen, hat sich ohnehin überholt: die Schlosskonzerte finden seit Jahren nicht mehr statt.

Das Programm im Einselnen

Kammerkonzerte mit dem Henschel Klavier Trio am Freitag, 29. September (19.30 Uhr), in der Kirche St. Nikolaus in Pfronten sowie am Samstag, 30. September (20.30 Uhr), mit Christoph Poppen und Musikern des Festivals im portugiesischen Marvão im Welfenmünster Steingaden.

Orgelkonzert am Samstag, 30. September (11 Uhr), mit Hansjörg Albrecht in der Kirche St. Mang Füssen.

Opernaufführungen am Sonntag, 1. Oktober, und Dienstag, 3. Oktober, jeweils ab 16 Uhr (Einführungsvortrag ab 14 Uhr): „Die Walküre" von Richard Wagner im Festspielhaus.

Gala-Diner am Sonntag, 1. Oktober, ab 20.30 Uhr im Romantik-Restaurant des Festspielhauses.

