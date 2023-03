Wallfahrtstage in Maria Hilf enden mit einem alten Bekannten

Pfarrer Dariusz Niklewicz kehrt noch einmal nach Eisenberg zurück. Welche Schwerpunkte die Geistlichen bei den Predigten setzten.

24.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Pfarrer Dariusz Niklewicz und Pfarrer Wolfgang Schnabel haben den letzten Fastenwallfahrts-Gottesdienst für dieses Jahr in der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Speiden gefeiert. Niklewicz, der hier 19 Jahre lang der Hausherr war und seit 2017 in Lindau wirkt, freute sich, wie er bekundete, hier das Messopfer mit Pfarrer Schnabel feiern zu dürfen. Er freue sich auch, lauter bekannte Gesichter zu sehen, „denn ein kleines bisschen bin ich immer bei Euch“.

Sicherheit ohne Hintertür

„Wir brauchen Licht und Freiheit und sehnen uns nach Sicherheit“, sagte Niklewicz in seiner Predigt. Es sei ein gutes Gefühl, abgesichert zu sein. Doch sei es von großer Bedeutung, das Kleingedruckte nicht zu übersehen. „Jesus gibt uns Sicherheit ohne Hintertür, wenn wir das Gebot der Nächstenliebe befolgen. Macht Euch fest an Gott, er ist in unserer Mitte, dann kann Euer Weg nicht in die Irre führen.“ Pfarrer Schnabel dankte seinem Vorgänger mit herzlichen Worten.

Ein Türspalt für Gottes Gnade

Schon am ersten Fastenwallfahrtstag war der Besuch trotz widrigen Wetters sehr zufriedenstellend. Beim zweiten, den der Augsburger Domkapitular Armin Zürn mit Pfarrer Schnabel zelebrierte, blieben jedoch viele Plätze leer. Das war bedauerlich, denn der gewandte Rhetoriker nahm die Gläubigen nicht nur bei seiner Predigt, sondern auch bei der gesamten Feier in seiner herzlich erfrischenden Art mit. „Der Gnade Licht möge unsere Herzen treffen und aufmuntern.“ Mit diesen Worten begann der Domkapitular den Gottesdienst. In seiner frei gehaltenen Predigt hielt er sich durchgehend an Worte von Papst Franziskus, der sagte, man solle jenen Türspalt finden, durch den Gottes Gnade ins Herz eindringen könne.

Fastenzeit erschließt Weg zur geistigen Freiheit

Am nächsten Wallfahrtstag sprach Dekan Werner Haas aus Pfronten im gut gefüllten Gotteshaus über die Freiheit, die der Glaube schenken könne. Viele Menschen sähen die Fastenzeit als „Saure Gurkenzeit“. Doch sie sei eine Gnadenzeit, die den Weg zur geistigen Freiheit erschließe.

Das Wort „Neu“ war das Thema des ordentlich besuchten Gottesdienstes mit Pfarrer Frank Deuring aus Füssen. Das Wort „Erneuerung“ beinhalte dieses Wort und sei von großer Bedeutung für den Glauben. Auch die Kirche dürfe sich Neuem nicht verschließen.

Mit seinem Bekanntheitsgrad füllte Abtprimas Dr. Notker Wolf die Wallfahrtskirche. Er nannte die Fastenzeit eine segensvolle Vorbereitung auf Ostern. Mit kleinen Verzichten und der Bereitschaft zu verzeihen seien die Gläubigen auf dem richtigen Weg, ihr Leben bis Ostern ins Lot zu kriegen.

Nächstenliebe als Herausforderung

Viele Besucher kamen auch zum ersten Abendgottesdienst mit Weihbischof Florian Wörner und Pfarrer Schnabel. Wörner nannte die Nächstenliebe eine lebenslange Herausforderung. Schlüssel sei das „Verzeihen können“, es basiere auf Achtung und Anerkennung.