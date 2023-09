Warum beim Viehmarkt in Buching kaum noch gehandelt wird

Früher war es beim Alpabtrieb in Buching Usus, über den Verkauf des Viehs zu handeln. Den Grund, warum am Montag nicht mehr gefeilscht wurde, erfahren Sie hier.

18.09.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Der Buchinger Viehmarkt ist sowas wie ein Exot unter den Alpabtrieben im Allgäu. Der Brauch will es, dass in der Ostallgäuer Gemeinde ums Vieh gehandelt wird, ehe es in die heimischen Ställe zurückkehrt. Doch wirklich gefeilscht wurde am Montagvormittag nicht mehr, als die 28 trächtigen Jungrinder auf den Festvorplatz getrieben waren. „Ich glaub nicht, dass heut noch etwas verkauft wird“, sagt Alpmeister Martin Ott. Der Viehmarkt sei inzwischen kein Ort mehr für Spekulanten oder Tierhändler. „Für einen guten Preis fahren die Bauern jetzt lieber selber auf die Auktion oder stellen das schöne Vieh bei sich daheim in Stall.“

