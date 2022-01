Spaziergänge zum Seegrund des Forggensees waren bislang ein großer Touristenmagnet. Warum das bald nicht mehr möglich sein könnte, hat mit Umweltschutz zu tun.

19.01.2022 | Stand: 16:53 Uhr

Es war, als ob sich ein Vorhang lüftet. Immer wenn es Januar wurde, begann der Forggensee seine Vergangenheit preiszugeben. Dann tauchten nach und nach die Grundmauern der alten Bauernhäuser von Deutenhausen und Forggen auf. Sie waren vor 67 Jahren in den Fluten untergegangen, als der See erstmals aufgestaut wurde. In seltenen Fällen kam sogar die alte Römerbrücke auf der Via Claudia Augusta im Roßhauptener Tiefental wieder zum Vorschein.