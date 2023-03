Kehrtwende: Warum der Radweg am Hopfensee jetzt doch gebaut wird

Die Kosten für den Radweg-Lückenschluss am Hopfensee werden übernommen. Warum selbst eine gute Nachricht im Füssener Stadtrat zu Diskussionen führen kann.

10.03.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Massen an Radlern, von denen etliche auch verbotenerweise auf der Uferpromenade unterwegs sind, immer wieder gefährliche Situationen zwischen Radfahrern und Fußgängern beziehungsweise (rückwärts ausparkenden) Autofahrern und Radlern auf der Uferstraße: Diese Probleme am Hopfensee sollen bald der Vergangenheit angehören.

Denn die Kosten für den Radweg-Lückenschluss werden vom Staatlichen Bauamt in Kempten übernommen. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Füssener Stadtrat nun dafür aus, das Projekt in enger Abstimmung mit der Behörde zu realisieren. Dass der Radweg viel früher als erwartet verwirklicht werden kann, „ist der Hartnäckigkeit unseres Bürgermeisters zu verdanken“, bedankte sich Andreas Eggensberger ( CSU).

Radweg um Hopfensee: Eichstetter trieb Projekt weiter

Den Radweg-Lückenschluss hatte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) bald nach seinem Amtsantritt auf den Weg gebracht, um die Verkehrssicherheit in Hopfen zu verbessern. Allerdings: Die Idee, das Projekt aus eigener Kraft zu stemmen, scheiterte schnell an der finanziellen Realität. Zuletzt waren um die 4,9 Millionen Euro im Gespräch. Eichstetter trieb die Planung trotz mancher Kritik dennoch voran – in der Hoffnung, dass das Staatliche Bauamt irgendwann ab 2026 das Vorhaben anpacken würde. Wie berichtet, ergab sich nun für die Behörde die Möglichkeit, das Vorhaben früher zu finanzieren.

Das Bauamt werde alle Kosten im Zusammenhang mit dem Radweg – auch für einen Steg für Fußgänger – übernehmen, versicherte der Bürgermeister ein ums andere Mal. Und er betonte: „Wenn wir die Planreife nicht vorgelegt hätten, hätte das Staatliche Bauamt das Projekt nicht aufgegriffen.“

Planung und Ausführung der Arbeiten wird die Kommune übernehmen, um das Bauamt zu entlasten. Man werde die Projektleitung extern vergeben, denn auch die Kosten dafür übernehme die Behörde, sagte Eichstetter. Die zahle auch die anderen Rechnungen innerhalb von wenigen Wochen aus, nachdem sie bei der Stadt gelandet sind. Bei der Stadt bleiben Planungskosten in Höhe von 260.000 Euro hängen, wovon aber bereits 215.000 ausgegeben sind.

Zweifel an Radweg-Projekt im Stadtrat

Während die meisten Ratsmitglieder das Angebot des Staatlichen Bauamts gerne annehmen wollten, äußerte Christine Fröhlich (Freie Wähler) anfangs Zweifel: Trage das Bauamt tatsächliche alle weiteren Kosten? Warum werde keine Gesamtsumme genannt? Die Behörde wisse, wie teuer es werde, sagte Eichstetter – er werde die Zahl in der nicht-öffentlichen Sitzung nennen. Und es werde auch nur das begonnen, was das Bauamt dann zu zahlen bereit wäre.

Besonders kritisch behandelte Ilona Deckwerth (SPD) das Vorhaben, das ein „Prestigeobjekt“ des Stadtrates sei. Sie warnte davor, dass die Stadt finanziell in Vorleistung gehen müsse und vielleicht länger auf die Zahlungen des Bauamtes warten müsste. Eichstetter verwies auf die Absprachen, wonach das Geld schnell fließen wird. Nach einem Eklat sprach sich der Stadtrat für das Projekt aus.