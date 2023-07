Warum es nach dem Auftritt von Andreas Gabalier in Füssen 50 Anzeigen hagelte

25.000 Fans strömen am Wochenende zu den Open-Air Konzerten ans Festspielhaus in Füssen. Für Ärger bei der Polizei sorgt vor allem ein Umstand.

23.07.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Drei Tage, drei Künstler und drei Mal ein Publikum, wie es unterschiedlicher nicht hätte sein können. Während am Freitag die Dirndl- und Lederhosengemeinde in Füssen Einzug hielt, glich der Samstag dann eher einer gediegenen und leisen Familien-Feier. Und der Sonntag war einfach nur wild und laut. Rund 25.000 Fans waren am Wochenende zu den Open Air Konzerten von Andreas Gabalier, Lea und Rapper Cro ans Festspielhaus nach Füssen geströmt.

