Weshalb gestern mehrere Hubschrauber über Füssen flogen

Am Dienstag flogen einige Hubschrauber über Füssen. Leserinnen und Leser unserer Zeitung fragten sich, weshalb. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen.

18.10.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Was da gerade am Himmel über Füssen los ist, das haben sich am Dienstag bestimmt einige Menschen gefragt. Gleich mehrere Hubschrauber flogen dort über den Bergen umher. Der Grund: Eine Übung unter der Federführung der Bundespolizei. Das teilt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Hubschrauber über Füssen: Übung der Bundespolizei findet jährlich statt

Die Bundespolizei veranstaltete gemeinsam mit bayerischen Polizeihubschraubern und deren Piloten eine Gebirgsflugfortbildung. Eine solche Übung finde jährlich unter anderem im Bereich Füssen statt und diene dazu, dass Polizeipiloten Flugerfahrungen im alpinen Raum sammeln.