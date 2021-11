Warum in Füssen bis zu 20 Prozent Trinkwasser verschwindet

Ein Füntftel des verbrauchten Wassers gehen im Leitungsnetz der Stadt Füssen in manchen Jahren verloren. Ingenieure analysierten jetzt die Gründe dafür.

In welchem Zustand befindet sich das Wasserrohrnetz der Stadt Füssen und wie lässt es sich künftig verbessern? Mit dieser Frage hat sich Maurice Matthé von einem Stuttgarter Ingenieurbüro im Auftrag der Stadtwerke beschäftigt. Ergebnis: Das Netz befinde sich in einem guten Zustand. Allerdings werden in den kommenden Jahren große Beträge nötig sein, um alte und störungsanfällige Leitungen auszutauschen. „Je nach Variante wird das rund 3,1 Millionen Euro kosten“, sagte Matthé jetzt im Werkausschuss des Stadtrats.

Sanierung des Trinkwassernetzes wird die Stadt Füssen Millionenbeträge kosten

Dabei nicht mitinbegriffen sind freilich die Kosten für die Erschließung von Neubaugebieten. Diese kämen noch oben drauf auf den Betrag. Die Untersuchungen von Matthés Büro ergaben vor allem an zwei Stellen im Stadtgebiet dringenden Handlungsbedarf: Zum einen in Weißensee-Vorderegg. „Dabei geht es um topografiebedingte Druckunterschiede“, erklärte der Experte. Zum anderen müsse auch im Füssener Westen bald gehandelt werden. Insbesondere im Bereich Hiebelerstraße befänden sich sehr alte Leitungen, die im Rahmen von Straßen- und Kanalarbeiten gleich mit ausgetauscht werden sollten. Nötig sei auch, zu prüfen, welche Dimensionierung benötigt werde.

Mittels Ultraschall-Technik wurde in Füssen der Zustand der Rohre untersucht

Gerade auch im Hinblick auf die Erschließung weiterer Gewerbeflächen in der Nähe. Zum Einsatz gekommen bei der Analyse ist Ultraschall-Technik, wie Matthé erklärte. Denn es sei unmöglich, dass gesamte Netz der Stadt zu kontrollieren. Stattdessen wurden an verschiedenen Stellen 200 kleine Messgeräte angebracht, deren Daten Matthé und seine Kollegen zu einem Simulations-Modell zusammentrugen. Resultat: Das Netz in Füssen sei „absolut leistungsfähig“ und die Trinkwasserquellen würden auch ausreichen, wenn sich die Bevölkerungszahl in der Stadt in 50 bis 100 Jahren deutlich nach oben entwickle.

Doch es besteht Optimierungspotenzial: „Unsere Untersuchungen haben relativ hohe Wasserverluste ergeben“, sagte Matthé. Daraufhin wollte Jürgen Doser (Freie Wähler) wissen, wie hoch diese denn ausgefallen seien.

Wasserverluste in Füssen schwanken zwischen acht und 20 Prozent des gesamten Verbrauchs

Da der Ingenieur auf Anhieb keine Zahlen parat hatte, sprang Werkleiter Helmut Schauer ihm bei und erklärte: „Das hat in den vergangenen Jahren stark geschwankt und ging von acht bis zu 20 Prozent.“

Wie man darauf jetzt reagieren will? Im Zusammenarbeit dem Stuttgarter Ingenieurbüro sollen virtuelle Messzonen mit Spezialgeräten eingerichtet und überwacht werden. „So könnte man bei Leckagen schneller reagieren und diese insgesamt besser lokalisieren“, sagte Matthé.