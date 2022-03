Warum Wolfgang Trefz aus Füssen Literatur im Internet anbietet

Der 75-Jährige verschickt Bücher bundesweit. Der Ertrag steht in keinem Verhältnis zum Aufwand, den er betreibt.

14.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Schon immer wurden eigene Bücher aus Platzgründen verschenkt, auf Flohmärkten gehandelt oder – mit schlechtem Gewissen? –in einer Altpapiertonne entsorgt. Wolfgang Trefz jedoch nahm aus dem hessischen Offenbach volle Bücherkisten mit, als er nach Füssen zog, wo seine Familie schon Jahre zuvor ein Haus erworben hatte. Ein Domizil mit Keller, wo er die mitgebrachten Bücher einsortieren konnte. Dort sollen sie aber nicht bleiben. Der heute 75-Jährige bietet Bücher im Internet an und verschickt sie bundesweit an Interessenten mit Rechnung.

Schätze aus Papier

„Ich mache meine Angebote aus Spaß“, sagt Trefz, als er seine in Schubladen und Regalen aufbewahrten Schätze aus Papier zeigt. Er will die Leidenschaft für Kunst und Literatur mit anderen Menschen teilen, wie er sagt. Damit es zum virtuellen Kontakt kommen kann, fotografiert Trefz sorgfältig jedes Buch. „Titel- und Rückseite, das Impressum und oft auch ein paar Seiten müssen dokumentiert werden, damit ein Sachbuch oder ein Kunstkatalog tatsächlich Interesse bei potenziellen Käufern wecken kann“, skizziert er sein Vorgehen.

Die Vorbereitung für den Internetauftritt eines Werks sei sehr zeitintensiv, betont er. Der Ertrag eines Jahres stehe allerdings ich keinem Verhältnis zu den Arbeitsstunden, die hier anfallen würden.

Schnell Kontakte in Füssen geknüpft

Der auch sportlich als Tischtennisspieler aktive Ruheständler war nach Schließung des von der Familie in Offenbach geführten Kunstkabinetts „Behr & Trefz“ in das Haus in Füssen gezogen, das seine Familie erworben und dann am neuen Wohnsitz schnell Kontakte zum Umfeld geknüpft hatte. Bei seinen Besuchen in Füssen erlebte Trefz Aufführungen der Füssener Volksbühne. „Alsbald haben dann meine Eltern als freie Mitarbeiter Berichte für die Allgäuer Zeitung geschrieben“, sagt er stolz.

Kunstmaler Benno Kölbl zum Freund

Ein guter Freund der Familie wurde bald Benno Kölbl, Schauspieler, Regisseur und Kunstmaler. „Der Benno hat uns bei Wanderungen in die Bergwelt geführt.“ Im Haus des Ehepaars Trefz, in dem selbst im Bad Kunst hängt, gibt es freilich kein einziges größeres Gemälde, das von Kölbl stammt, der bekanntlich auch als seiner Heimat verbundener Kulissenmaler Uli Pickls Hopfenseebühne diente. Die Familie verlor einen guten Freund, als Kölbl im Jahr 2018 verstarb.

Lesen Sie auch

Reaktionen zum Ukraine-Konflikt "Müssen Russland unmissverständlich die Stirn bieten": Allgäuer zwischen Sorge und Empörung über Putins Invasion

Lesen Sie auch: Buchloer Schüler gewinnt Ostallgäuer Vorlese-Vorentscheid