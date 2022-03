Trotz hoher Inzidenz demonstrieren Impfskeptiker regelmäßig in Pfronten und Füssen. Einer von ihnen ist Reiner Augsten. Wieso der Kommunalpolitiker mitmacht.

05.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Was sind das für Menschen, die auch im Füssener Land regelmäßig an den „Corona-Spaziergängen“ teilnehmen? Alles Aluhut-Träger oder verkappte Neonazis? Nein, sagt der bekennende „Spaziergänger“ Reiner Augsten, der im Pfrontener Gemeinderat sitzt: „Wir sind friedlich und wir sind kritisch“, beschreibt er seine Mitstreiter. Er wünscht sich daher auch einen offenen Diskurs mit der Gegenseite, dafür will er werben.